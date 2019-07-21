ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, S-400 alımı konusunda Türkiye'ye yönelik uygulanacak olası yaptırımları konuşmak için senatörleri toplantıya çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan S-400 satın alan Türkiye'ye uygulanacak olası yaptırımları konuşmak için bütün Cumhuriyetçi Senatörleri Beyaz Saray'a toplantıya çağırdı. Türkiye'nin bir NATO üyesi ve Amerikan müttefiki olarak Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasının Washington'da başlattığı tartışma sürüyor. Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde baskı altında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bütün Cumhuriyetçi Senatörleri toplantıya çağırdı. Skandal Türkiye detayı ABD, Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin bir kısmını teslim alan Türkiye'yi konuşuyor. Washington Post'un haberine göre Trump tüm senatörlere bir davetiye göndererek salı günü TSİ 23.00'da Beyaz Saray'da bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. Trump'ın adına gönderilen davetiyenin konu kısmına "Türkiye yaptırımları" yazıldı.

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