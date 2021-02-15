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Gündem ABD-Türkiye ilişkilerinde PKK/PYD gerginliği tırmanıyor! Doğan Bekin iki ülke arasındaki gerginliği canlı yayında değerlendirdi
Gündem

ABD-Türkiye ilişkilerinde PKK/PYD gerginliği tırmanıyor! Doğan Bekin iki ülke arasındaki gerginliği canlı yayında değerlendirdi

PKK/PYD terör örgütüne verdiği destekle bilinen Amerika ile Türkiye arasında gerginlik gün geçtikçe daha da tırmanıyor. Irak’ta 13 vatandaşımızın PKK tarafından başlarına kurşun sıkılarak şehit edilmesi sonrası ABD'den yapılan skandal açıklamaya tepki göstermek için Amerikalı Büyükelçi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye-ABD gerginliği devam edecek mi? Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Doğan Bekin ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında soruları yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 20:09:00 - 2021-02-15 21:21:24
ABD-Türkiye ilişkilerinde PKK/PYD gerginliği tırmanıyor! Doğan Bekin iki ülke arasındaki gerginliği canlı yayında değerlendirdi

MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA 

PKK/YPG’yi destekleyen ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler yeni bir krizle mi karşı karşıya? Türkiye’nin sert tepkisine rağmen ABD, terör örgütü PKK/PYD’ye silah desteği vermeye devam edecek mi? 

Mehmet Özmen soruyor, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin canlı yayında yanıtladı. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=QOIvyErsBqU&feature=youtu.be

 

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Yorumlar

Almando Muzsurat

Türkiyenin sözde NATO partner ülkeleri Almanya ve ABD terör örgütü PKKyı besliyor, silahlandırıyor ve destekliyor. 
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TÜRKİYEM

Nerden inceye oradan kopsun bize gerçek dost lazim
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