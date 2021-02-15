ABD-Türkiye ilişkilerinde PKK/PYD gerginliği tırmanıyor! Doğan Bekin iki ülke arasındaki gerginliği canlı yayında değerlendirdi

PKK/PYD terör örgütüne verdiği destekle bilinen Amerika ile Türkiye arasında gerginlik gün geçtikçe daha da tırmanıyor. Irak’ta 13 vatandaşımızın PKK tarafından başlarına kurşun sıkılarak şehit edilmesi sonrası ABD'den yapılan skandal açıklamaya tepki göstermek için Amerikalı Büyükelçi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye-ABD gerginliği devam edecek mi? Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Doğan Bekin ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında soruları yanıtladı.