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Dünya ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 03:13:00 -
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Türkiye’deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun bir yıl içinde 230 milyon dolardan 2,3 milyar dolara yükseldiğini belirten Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, ilaç şirketlerinin böyle devam edemeyeceğini söyledi.

2019 yılında ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmesinde sorunun çözüleceğinin söylendiğini belirten Satterfield, Türkiye’nin ilaç şirketlerini bazı alacaklarından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştığını da iddia etti.

Türkiye ve ABD arasında yıllık ticaret hacminin 21 milyar dolar olduğunu belirten Büyükelçi, Her iki ülkedeki liderler birkaç yıldır ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefinden bahsetse de mevcut tablo bu durumun zor olduğunu söyledi.

Hızını alamayan Satterfield, Türkiye’nin ABD’li sosyal medya şirketlerinden Türk kullanıcıların verilerini Türkiye’de tutmasını talep etmesine de karşı çıktı.

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