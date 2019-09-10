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ABD "terörle mücadelede" yaptırım ağını genişletiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin terörle mücadelede yaptırım kapasitesini artırmak için 11 Eylül'den bu yana en kapsamlı güncellemeleri içeren başkanlık kararnamesini imzaladı- ABD Hazine Bakanlığı da DEAŞ, El Kaide, Hamas ve İran Devrim Muhafızları Ordusu gibi örgütlerin üst düzey 15 liderini yaptırım listesine ekledi

10 Eylül 2019 Salı 21:51
ABD "terörle mücadelede" yaptırım ağını genişletiyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin terörle mücadelede yaptırım ağını ve kapasitesini artırmak amacıyla 11 Eylül'den bu yana en kapsamlı güncellemeleri içeren başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD yönetimi, 11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümünde dünya genelinde terörle mücadele kapasitesini artırmak için yeni bir girişimde bulundu.

Başkan Trump'ın imzasıyla uygulamaya geçen başkanlık kararnamesi, Washington yönetiminin terörle mücadelede yaptırım kapasitesini artırmayı ve sadece terör unsurlarını değil, bu unsurlara destek olan 3. kişi ve kurumları da hedef almayı amaçlıyor.

Trump, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "ABD ve ortaklarımız, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde yüzünü kurtardı, ayrıca DEAŞ, El Kaide ve Hizbullah'ın dünya genelinde finansal ve operasyonel ağlarını çökertti." ifadelerini kullandı.

- 15 üst düzey isme yaptırım

Trump'ın başkanlık kararnamesiyle eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı da DEAŞ, El Kaide, Hamas ve İran Devrim Muhafızları Ordusu gibi örgütlerin üst düzey 15 liderine yaptırım öngören kararını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de El Kaide ile iş birliği halinde çalıştığı belirtilen "Hurras al-Din" adlı örgütün "Küresel Terör Örgütleri" listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu örgütleri yakından izlemeye devam edeceğine vurgu yapıldı ve yeni yaptırım hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.


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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 21:51
  1. ABD
  2. Terörle Mücadele

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