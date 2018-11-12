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ABD teröristleri değil Türkiye'yi izliyor

Bir yandan PKK elebaşıları için 12 milyon dolar ödül koyup, diğer tarafta Haseke'de 5 bin teröristi eğitip bir de 'mezuniyet belgesi' veren ABD'nin Suriye'deki askeri üsleri DEAŞ ya da başka bir terör örgütünü değil Türkiye'yi izliyor. Öyle ki, Suriye'de yer alan ABD üslerinin büyük çoğunluğu Türkiye sınırı boyunca uzanıyor. Bölgedeki 22 ABD üssünün yarısından fazlası Türkiye sınırının hemen yanında yer alıyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 19:34
ABD teröristleri değil Türkiye'yi izliyor

Yeni dönemde kendisine bir fayda sağlamayacağına inandığı PKK elebaşıları için 12 milyon dolar ödül koyan ABD, diğer tarafta terör örgütünün diğer yüzü olan PYD ile ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor.

Bölgede DEAŞ'a karşı mücadele için var olduğunu öne süren ABD'yi, Suriye'deki askeri üslerinin bulunduğu bölgeler yalanlıyor.

Bölgedeki 22 ABD askeri üssünün yarısından fazlası Türkiye sınır hattı boyunca uzanıyor.

Hem Mehmetçik'le hem de teröristle devriye çıkıyorlar

ABD, son dönemde yaptığı açıklamalarla bölgedeki terör unsurlarının karşısındaymış gibi bir hava estirse de sahadaki adımları bunun tam tersi yönünde.

Münbiç'te Mehmetçik'le ortak devriye görevi icra eden ABD'li askerler, Münbiç'in diğer tarafındaysa YPG'li teröristlerle ortak devriyelere imza attı. Bu devriyeler sırasında ABD'li askerlerin yanı sıra Black Water üyelerinin de bulunduğu, teröristlerin üniformalarında elebaşı Öcalan'ın resmine yer verildiği görülmüştü.

ABD askerleriyle ortak devriye atan YPG'li teröristlerin çantalarının kenarında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı yer alıyor.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey "YPG’yi PKK gibi bir terör örgütü olarak değerlendirmiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Elektronik radar sistemi kurdu

ABD, Suriye'nin Kuzeyindeki Menbiç kentinde kurduğu son üsle birlikte Menbiç'teki askeri üs sayısı 3, Suriye genelinde ise 25 oldu. Saha raporlarına göre, ABD ayrıca Kobani ve Haseke kentlerinde elektronik radar sistemi kurdu.

DEAŞ bahanesiyle bölgeye her geçen dün daha da yerleşen ve hamiliğini yaptığı teröristlere binlerce tır silah ve mühimmat gönderen ABD, Türkiye'nin hemen güney sınırında uzanan asgari bir pist kapasitesiyle uçak indirip kaldırabildiği üç küçük hava meydanından da yararlanabiliyor.
Bu pistlerin Sarrin, Tel Beydar ve Rumeylan'da olduğu biliniyor. Bu askeri üslerinde bazılarında radar tesisleri de bulunuyor.

İkmal yolları da Türkiye sınırında

ABD ordusunun askeri üslerinin yanı sıra ikmal hatlarını kullandığı güzergahlar ve bu kapsamda kullandığı hatlar da tamamıyla Türkiye sınırının bitişiğinde yer alıyor. ABD'nin güney-kuzey istikametinde yedi ikmal yolu bulunuyor.

DEAŞ güneyde ABD'nin üsleri kuzeyde

Türkiye, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm birimleriyle ABD'nin bölgedeki adımlarından duyduğu rahatsızlığı uluslararası camiada dile getiriyor.

Erdoğan daha önce yaptığı açıklamaların bir çoğunda ABD'nin bu silahları kime karşı kullanacağı sorusunu yöneltmiş, şu sözleri kullanmıştı:

Türkiye'nin ABD'ye karşı bir planı yoktur. Ama ABD'nin Türkiye'ye karşı bir planı olduğu açıktır. Bu silahlar bölgeye niye gelir? Kime karşı kullanacak? Ya İran, ya Türkiye, sıkıysa Rusya.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ABD'li subaylar ve teröristler sıklıkla bir araya geliyor. Teröristlerin eğitimleri ABD'li subaylarca koordine ediliyor.
ABD'nin bölgedeki askeri yapılanması ve üslerini kurduğu alanlar Türkiye ve bölge ülkelerinin itirazlarını somut gerekçelerle destekliyor.

DEAŞ'a karşı bölgede olduğunu iddia eden ABD'nin neden bu teröristlerin bulunduğu Suriye'nin güneyi yerine, herhangi bir DEAŞ tehdidi ya da unsuru bulunmayan Kuzey Suriye'de Türkiye sınırına yakın bir bölgede bu nedenle yüksek bir askeri güçle konuşlandığı merak ediliyor.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 19:34
  1. Türkiye
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