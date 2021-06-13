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Dünya ABD terörist beslemesinin yaptığı saldırıyı kınadı
Dünya

ABD terörist beslemesinin yaptığı saldırıyı kınadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Suriye'nin Afrin kentinde kendi beslediği terörist YPG/PKK'nın yaptığı saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 22:11:00 -
ABD terörist beslemesinin yaptığı saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, bu "barbar" saldırının çocukların ve sağlık çalışanlarının ölümüne neden olduğunu belirtti.

Siviller ve hastaneler dahil sivil altyapıların asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Price, "Suriye'nin Afrin kentindeki el-Şifa hastanesine dün yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Price, "Bu hastanenin koordinatları, BM çatışma önleme mekanizması ile paylaşılmıştı." diye ekledi.

Bu saldırının Suriye'nin kuzeybatısında son zamanlarda artan şiddetin bir parçası olduğunu ve saldırıların son bulması gerektiğini kaydeden Price, Suriye'de ülke genelinde ateşkes ve şiddetin azaltılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, saldırının kim tarafından yapıldığına ise değinilmedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.

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