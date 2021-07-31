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ABD terör ülkesi siyonist İsrail'e 3.4 milyar dolarlık helikopter satacak
Dünya ABD terör ülkesi siyonist İsrail'e 3.4 milyar dolarlık helikopter satacak
Dünya

ABD terör ülkesi siyonist İsrail'e 3.4 milyar dolarlık helikopter satacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e 3.4 milyar dolar dolar değerinde askeri helikopter satma anlaşmasını onayladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 18:30:00 -
ABD terör ülkesi siyonist İsrail'e 3.4 milyar dolarlık helikopter satacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e 3.4 milyar dolar dolar değerinde askeri helikopter satma anlaşmasını onayladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre anlaşma teknik ekipman, navigasyon sistemleri, destek ekipmanları ve yedek parçaları içeriyor.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre açıklamada, Washington’un İsrail'e 18 CH-53K ağır nakliye helikopteri satmayı kabul ettiği belirtildi.

ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını hatırlatan Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in hazırlıklı olmasına ve savunma kapasitesini geliştirmesine ve sürdürmesine yardımcı olmak Amerika’nın çıkarları için önemlidir" ifadelerini paylaştı.

Washington Post gazetesi, geçtiğimiz Mayıs ayında Joe Biden yönetiminin İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladığını aktardı.

Diğer yandan CH-53K King Stallion, ABD hükümeti tarafından bugüne kadar üretilenlerin arasında en fazla yük taşıma kabiliyetine sahip helikopter olarak biliniyor.

 

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Yorumlar

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lanet olsun natoya dağılsın nato
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