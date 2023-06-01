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Dünya ABD Temsilciler Meclisi'nden "borç limiti" tasarısına onay
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi'nden "borç limiti" tasarısına onay

Yeniakit Publisher
2023-06-01 07:03:00 -
ABD Temsilciler Meclisi'nden "borç limiti" tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onayladı.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 117'ye karşı 314 oyla kabul edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu gece Temsilciler Meclisi, ilk temerrüdü önlemek ve ülkemizin zor kazanılmış ve tarihi ekonomik toparlanmasını korumak için kritik bir adım attı." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu bütçe anlaşmasının iki partinin de desteğini alan bir uzlaşma olduğunu belirten Biden, müzakerelerde her iki tarafın da her istediğini alamadığını kaydetti.

Biden, "Senato'yu mümkün olan en kısa sürede tasarıyı geçirmeye davet ediyorum ki ben de imzalayabileyim ve ülkemiz dünyanın en güçlü ekonomisini inşa etmeye devam edebilsin." ifadelerini kullandı.

Borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.
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Tasarı, Senato'dan da geçmesi halinde yasalaşması için Başkan Biden'ın imzasına sunulacak.

Böylece, borç limitinin artırılmasıyla federal hükümetin nakit sıkıntısı çekmesinin ve temerrüde düşmesinin önüne geçilecek.

Borç limitinin askıya alınmasının yanı sıra bazı federal programlara yönelik harcamalarda kesintiye gidilmesini de öngören tasarı ile gıda yardım programları dahil bazı devlet yardımından faydalananlara yeni çalışma gereksinimleri getirilmesi planlanıyor.

Tasarıyla, Kovid-19 salgını sırasında sağlanan ancak kullanılmayan yardım paralarının geri alınması öngörülüyor.

Ayrıca tasarıyla bazı enerji projeleri için izin sürecinin de hızlandırılması hedefleniyor.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin (CBO) tasarısının federal borç ve bütçe açığı üzerindeki etkisine ilişkin yayımladığı değerlendirmeye göre, yasanın çıkması ve üst sınıra tabi ödeneklerin planlandığı gibi uygulanması halinde gelecek 10 yılda bütçe açığının yaklaşık 1,5 trilyon dolar azalması bekleniyor.

ABD, 19 Ocak'ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış, ABD Hazinesi limiti aşmamak ve olası bir temerrüdü önlemek için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.

Hazine Bakanlığı, söz konusu olağanüstü önlemlerin haziran başında tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye gönderdiği son mektupta, mevcut verilere dayanarak Kongrenin borç limitini, 5 Haziran'a kadar yükseltmemesi veya askıya almaması durumunda Hazine'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için kaynaklarının yetersiz kalacağının tahmin edildiğini bildirmişti.

ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi, borç limiti müzakereleri devam ederken 25 Mayıs itibarıyla 38,8 milyar dolarla 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

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