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ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ı kınayan karar tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın 4 kadın kongre üyesine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı paylaşımları kınayan karar tasarısını kabul etti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44
ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ı kınayan karar tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın 4 kadın kongre üyesine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı paylaşımları kınayan karar tasarısını kabul etti.


ABD Başkanı Donald Trump’ın ırkçı açıklamaları siyasi krize neden oldu. ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ın 4 kadın kongre üyesini hedef alan ırkçı paylaşımlarını kınayan karar tasarısını oyladı. Tasarı, 187 oya karşı 240 oy ile kabul edildi. Mecliste çoğunlukta bulunan Demokratlar, sembolik kınama kararını kabul ederek, “Trump’ın yeni Amerikalılardan ve renkli insanlardan korku ve nefreti meşrulaştıran ve artıran ırkçı yorumlarını” şiddetle kınadı.


ABD Temsilciler Meclisindeki oylamaya saatler kala, Başkan Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu tweet’ler ırkçı değildi. Vücudumda Irkçı bir kemiğim yok. Cumhuriyetçiler “zayıflık” göstermemeli ve Demokratların tuzaklarına düşmemelidir” ifadelerini kullandı.


Trump’ın hedef aldığı 4 kongre üyesinden biri olan Alexandria Ocasio-Cortez, Twitter’dan Başkan Trump’a yanıt vererek, “Haklısınız Başkan, vücudunuzda ırkçı bir kemiğiniz yok. Kafanızda ırkçı bir zihnin ve göğsünüzde ırkçı bir kalbiniz var” dedi.


ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Kongre’nin Demokrat kadın üyelerine yönelik ırkçı ifadeler paylaşmıştı. Trump paylaşımında, “Hükümetleri tamamen felaket olan, dünyanın en kötü, en yozlaşmış ve beceriksiz ülkelerinden gelen Kongre’nin ’İlerici’ Demokrat kadın üyelerinin dünyadaki en büyük ve en güçlü ulus olan Amerika Birleşik Devletleri halkına acımasızca hükümetimizin nasıl yönetileceğini anlatmaları çok ilginç. Neden tamamen çökmüş ve suça bulamış yerlerine geri dönüp düzeltilmesi için yardımcı olmuyorlar. Sonra geri dönün ve bize nasıl yapıldığını gösterin. Bu yerlerin yardımınıza çok ihtiyacı var. Nancy Pelosi’nin hızla ücretsiz seyahat düzenlemeleri yapmaktan çok mutlu olacağına eminim” ifadelerini kullanmıştı.


Trump’ın hedef aldığı Kongre üyeleri Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve Ilhan Omar’a, Trump’ı ırkçılıkla suçlamıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44
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