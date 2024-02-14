  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trafikte şoke eden görüntü!

Bir ilimizden daha petrol fışkırması an meselesi! Böyle hamle görülmedi

Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

Arap aşiretleri PKK/YPG işgaline karşı birleşti! Deyrizor'da sıcak çatışmalar yaşanıyor!

Türkiye'den ABD'ye insanlık dersi! "Ankara bize yardım etti, o savunma sanayii ürünüyle ilgili fabrika kuruyoruz"

“Yargı AK Parti'nin elinde” öyle mi?! İBB istedi mahkeme iptal etti

Kardeş ülke Libya'da Türkiye'ye karşı büyük ayıp! Beşiktaş'a gelen ismi vatan haini ilan ettiler

Kanada'dan felaketin yaşandığı Erzincan'daki altın madeniyle ilgili kritik duyuru: Feshedilmiş bir şirket

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da! Erdoğan'ı Sisi böyle karşıladı! İşte dikkat çeken fotoğraflar

Sosyal medyada tepki yağıyor! Soykırım destekçisi Starbucks'a Akbank desteği
Dünya ABD Temsilciler Meclisi: ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi: ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya

Yeniakit Publisher
2024-02-14 22:09:00 -
ABD Temsilciler Meclisi: ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Turner, yazılı açıklama yaparak, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Turner, "Bugün İstihbarat Komitesi, tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirmiştir. Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum, böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir." ifadesini kullandı.

Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin "istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" ile ilgili olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, söz konusu tehdidin ne olduğuna ilişkin detay vermeyen Turner'ın çıkışı, Beyaz Saray'da karşılık buldu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken, söz konusu açıklamayı değerlendirdiklerini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sullivan, ilgili istihbarat komitesi üyeleriyle perşembe günü yüz yüze görüşeceklerini, bu görüşmede ilgili konuları ele alacaklarını, ancak Turner'ın kamuoyuna bu şekilde önden bir açıklama yapmasının kendisi için "sürpriz" olduğunu ifade etti.

Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ise konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edildi.

Kaynak: AA

Netanyahu ile Biden kavgaya tutuştu! 'Size ihtiyacımız yok'
Netanyahu ile Biden kavgaya tutuştu! 'Size ihtiyacımız yok'

Dünya

Netanyahu ile Biden kavgaya tutuştu! 'Size ihtiyacımız yok'

Trump bakın kaç puan! Son durumu" target="_blank">
ABD'de başkanlık yarışı: kim önde? ABD'yi ne bekliyor? Biden, Trump bakın kaç puan! Son durumu
ABD'de başkanlık yarışı: kim önde? ABD'yi ne bekliyor? Biden, Trump bakın kaç puan! Son durumu

Dünya

ABD'de başkanlık yarışı: kim önde? ABD'yi ne bekliyor? Biden, Trump bakın kaç puan! Son durumu

Biden ile İsrail arasında gerilim! Çocuk katilleri birbirine saldırıyor
Biden ile İsrail arasında gerilim! Çocuk katilleri birbirine saldırıyor

Dünya

Biden ile İsrail arasında gerilim! Çocuk katilleri birbirine saldırıyor

Biden Senato'dan red alınca Trump'ı sorumlu tuttu
Biden Senato'dan red alınca Trump'ı sorumlu tuttu

Dünya

Biden Senato'dan red alınca Trump'ı sorumlu tuttu

Biden’ın yine kafası karıştı: "Hamas" yerine "muhalefet" dedi! "PARDON…"
Biden’ın yine kafası karıştı: “Hamas” yerine “muhalefet” dedi! “PARDON…”

Gündem

Biden’ın yine kafası karıştı: “Hamas” yerine “muhalefet” dedi! “PARDON…”

Biden çiçeği (bur marigold) faydaları yan etkileri kullanım şekli!
Biden çiçeği (bur marigold) faydaları yan etkileri kullanım şekli!

Kadın - Aile

Biden çiçeği (bur marigold) faydaları yan etkileri kullanım şekli!

ABD'li savcı Biden'ı çıldırttı! "Nasıl cüret eder?"
ABD'li savcı Biden'ı çıldırttı! “Nasıl cüret eder?”

Dünya

ABD'li savcı Biden'ı çıldırttı! “Nasıl cüret eder?”

Dünya bu akılla yönetilirse vay halimiza! Joe Biden Hafızasının iyi olduğunu ispatlamaya çalışırken Sisi'yi Meksika başkanı yaptı
Dünya bu akılla yönetilirse vay halimiza! Joe Biden Hafızasının iyi olduğunu ispatlamaya çalışırken Sisi'yi Meksika başkanı yaptı

Gündem

Dünya bu akılla yönetilirse vay halimiza! Joe Biden Hafızasının iyi olduğunu ispatlamaya çalışırken Sisi'yi Meksika başkanı yaptı

Elon Musk'tan Biden'e çağrı: ABD’li milyarder endişeler duyuyor! 'Bu kıyma makinesini...! Tepki paylaşımı
Elon Musk'tan Biden'e çağrı: ABD’li milyarder endişeler duyuyor! 'Bu kıyma makinesini...! Tepki paylaşımı

Aktüel

Elon Musk'tan Biden'e çağrı: ABD’li milyarder endişeler duyuyor! 'Bu kıyma makinesini...! Tepki paylaşımı

Yiyin birbirinizi! Biden'dan Netanyahu'ya sinkaflı küfür
Yiyin birbirinizi! Biden'dan Netanyahu'ya sinkaflı küfür

Dünya

Yiyin birbirinizi! Biden'dan Netanyahu'ya sinkaflı küfür

Joe Biden'ı sırtından bıçakladı: Hizmet etmeye hazırım
Joe Biden'ı sırtından bıçakladı: Hizmet etmeye hazırım

Dünya

Joe Biden'ı sırtından bıçakladı: Hizmet etmeye hazırım

Biden Müslümanların oylarının peşinde: Gazze'deki her bir masum hayatın kaybı bir trajedidir
Biden Müslümanların oylarının peşinde: Gazze'deki her bir masum hayatın kaybı bir trajedidir

Dünya

Biden Müslümanların oylarının peşinde: Gazze'deki her bir masum hayatın kaybı bir trajedidir

Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor
Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

Gündem

Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

Altında, ABD'de enflasyondaki trafiğe karşı kaybettiği duyuruldu! Dolayısıyla sert düştü! Altın fiyatları: altın kuru
Altında, ABD'de enflasyondaki trafiğe karşı kaybettiği duyuruldu! Dolayısıyla sert düştü! Altın fiyatları: altın kuru

Ekonomi

Altında, ABD'de enflasyondaki trafiğe karşı kaybettiği duyuruldu! Dolayısıyla sert düştü! Altın fiyatları: altın kuru

ABD beslemesi İsrail'e Fransa'dan ağır darbe
ABD beslemesi İsrail'e Fransa'dan ağır darbe

Dünya

ABD beslemesi İsrail'e Fransa'dan ağır darbe

ABD ve İngiltere, Husilere saldırmaya devam ediyor
ABD ve İngiltere, Husilere saldırmaya devam ediyor

Dünya

ABD ve İngiltere, Husilere saldırmaya devam ediyor

Trump'ın NATO sözleri tutuşturmaya devam ediyor! ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin güvenilirliği tehlikede
Trump'ın NATO sözleri tutuşturmaya devam ediyor! ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin güvenilirliği tehlikede

Dünya

Trump'ın NATO sözleri tutuşturmaya devam ediyor! ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin güvenilirliği tehlikede

Biden’dan Trump’a NATO tepkisi
Biden’dan Trump’a NATO tepkisi

Dünya

Biden’dan Trump’a NATO tepkisi

ABD üssüne roket saldırısı
ABD üssüne roket saldırısı

Dünya

ABD üssüne roket saldırısı

ABD Savunma Bakanı Austin taburcu edildi
ABD Savunma Bakanı Austin taburcu edildi

Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin taburcu edildi

Üstad Necip Fazıl’ın kaleminden Abdülhamid Han
Üstad Necip Fazıl’ın kaleminden Abdülhamid Han

Tarih

Üstad Necip Fazıl’ın kaleminden Abdülhamid Han

Afganistan'da ABD-NATO işgalinden kalma toplu mezar bulundu!
Afganistan'da ABD-NATO işgalinden kalma toplu mezar bulundu!

Dünya

Afganistan'da ABD-NATO işgalinden kalma toplu mezar bulundu!

Türkiye'nin alacağı F-16'lar ile ilgili skandal iddia: ABD bize güvence verdi, Ankara bizi vurmayacak
Türkiye'nin alacağı F-16'lar ile ilgili skandal iddia: ABD bize güvence verdi, Ankara bizi vurmayacak

Gündem

Türkiye'nin alacağı F-16'lar ile ilgili skandal iddia: ABD bize güvence verdi, Ankara bizi vurmayacak

Türkiye'den ABD'ye insanlık dersi! "Ankara bize yardım etti, o savunma sanayii ürünüyle ilgili fabrika kuruyoruz"
Türkiye'den ABD'ye insanlık dersi! "Ankara bize yardım etti, o savunma sanayii ürünüyle ilgili fabrika kuruyoruz"

Gündem

Türkiye'den ABD'ye insanlık dersi! "Ankara bize yardım etti, o savunma sanayii ürünüyle ilgili fabrika kuruyoruz"

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den savunma sanayimize övgü! Türk şirketi sayesinde Teksas’ta obüs mühimmatı üretilecek!
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den savunma sanayimize övgü! Türk şirketi sayesinde Teksas’ta obüs mühimmatı üretilecek!

Dünya

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den savunma sanayimize övgü! Türk şirketi sayesinde Teksas’ta obüs mühimmatı üretilecek!

ABD Türkiye'den satın almak için duyuru yayınladı! Türk şirketinden satın alacak: paylaşım geldi
ABD Türkiye'den satın almak için duyuru yayınladı! Türk şirketinden satın alacak: paylaşım geldi

Ekonomi

ABD Türkiye'den satın almak için duyuru yayınladı! Türk şirketinden satın alacak: paylaşım geldi

ABD beslemesi İsrail'e bir uyarı daha
ABD beslemesi İsrail'e bir uyarı daha

Dünya

ABD beslemesi İsrail'e bir uyarı daha

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23