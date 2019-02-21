ABD teklif etti, Avrupa reddetti! "Suriye'den çekilirseniz biz de kalmayız" Suriye'de bulundurduğu askeri unsurları tamamen geri çekme kararı alan ABD'nin, Avrupa'daki müttefiklerine Suriye'de oluşacak boşluğu doldurmalarını teklif ettiği, ancak Avrupa ülkelerinin bu talebe olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü.

Suriye'den birliklerini geri çekme kararı aldığını duyuran ABD'nin Avrupalı müttefiklerine, Suriye'deki boşluğu doldurmalarını talep ettiğini fakat Avrupa ülkelerinin bu talebi geri çevirdiği iddia edildi. "Siz çekilirseniz biz de kalmayız" Washington Post gazetesinin ABD'li ve yabancı üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Suriye'den birliklerini çekme kararı alan ABD, çekilmenin ardından oluşacak boşluğu doldurmaları için Avrupalı müttefiklerine teklif götürdü. Avrupa ülkeleri ABD'nin Suriye talebini geri çevirdi ve "Suriye'den çekilirseniz biz de kalmayız" yanıtını verdi. DAEŞ'e karşı mücadele kapsamında Fransız ve Britanyalı birlikler, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin parçası olarak Suriye'de bulunuyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya eğitim, lojistik ve istihbarat konularında destek verdiği biliniyor. Trump'ın kararı dünyada geniş yankı buldu Fransa Dışişleri Bakanlığı Jean-Yves Le Drian geçtiğimiz hafta Trump'ın Suriye'de izlediği politikanın kendisini şaşırttığını söylemişti. Geçtiğimiz salı günü İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye'de ABD birliklerinin yerine Britanya güçlerinin yerleştirilmesinin ihtimal dahilinde olmadığını açıklamıştı.

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