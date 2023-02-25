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Dünya ABD Tayvan'ı piyon olarak sahaya sürecek
Dünya

ABD Tayvan'ı piyon olarak sahaya sürecek

Ukrayna’yı kışkırtıp Rusya’ya karşı savaşa sokan Amerika, bu defa Çin’i zayıflatmak için Tayvan’ı piyon olarak sahaya sürecek....

Yeniakit Publisher
2023-02-25 13:20:00 -
ABD Tayvan'ı piyon olarak sahaya sürecek

Yaklaşık 200 ABD askerinin, Tayvan ordusunu potansiyel bir Çin savaşına karşı eğitmek için adaya gideceği açıklandı. ABD gazetesi Wall Street Journal’ın (WSJ) ismi açıklanmayan yetkiliye dayandırdığı habere göre, Washington yakın zamanda 100 ila 200 askeri Tayvan’a gönderecek. Personel, “Çin’den yükselen tehdit” olarak tanımlanan duruma karşı Tayvan ordusunu eğitmekle görevlendirilecek. WSJ’ye göre bu dağıtım, ABD askeri varlığını Tayvan’da dörde katlayacak. Pentagon’un Savunma İnsan Gücü Veri Merkezi’ne göre, 2022 sonbaharına kadar Tayvan’da 23 Amerikan askeri bulunuyordu.

Pentagon, WSJ’ın yorum talebine “ABD’nin Tayvan’a desteği şartsızdır. Operasyonlarımız Çin tehdidine karşı hizalanmış durumda” dedi.

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