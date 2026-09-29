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Ekonomi ABD tahvil faizleri yükseldi, New York borsası haftaya kayıpla başladı
Ekonomi

ABD tahvil faizleri yükseldi, New York borsası haftaya kayıpla başladı

Yeniakit Publisher
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ABD tahvil faizleri yükseldi, New York borsası haftaya kayıpla başladı

ABD’de uzun vadeli tahvil faizlerinin son yılların zirvelerine çıkması, haftanın ilk işlem gününde hisse senetlerine satış getirdi. New York borsasının üç ana endeksi de günü düşüşle kapattı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,67 gerileyerek 51.481,51 puandan kapandı. S&P 500 yüzde 0,77 kayıpla 7.683,69 puana, Nasdaq ise yüzde 0,92 düşüşle 26.820,38 puana indi.

TAHVİL FAİZLERİ SATIŞ BASKISINI ARTIRDI

Enerji fiyatlarının enflasyonu yeniden körükleyebileceğine yönelik kaygılar, ABD tahvil faizlerini yukarı taşıdı. On yıllık hazine tahvilinin faizi gün içinde yüzde 5,27’yi aşarak 19 yılın en yüksek seviyesini gördü. Otuz yıllık tahvil faizi de yüzde 5,58 ile 2004’ten bu yana en yüksek düzeyine çıktı.

İran savaşına ilişkin açıklamalar petrol piyasasında dalgalanmaya yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın nükleer programında somut adımlar atması halinde dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ve yaptırımların hafifletilmesine açık olduğu yönündeki haberin ardından Brent petrol 104 doların altına geriledi. Fiyatlar günün ilerleyen saatlerinde yeniden yükseldi.
Trump ise Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada savaşın yakında sona ereceğini ve benzin fiyatlarının düşeceğini savundu. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 1,3 artışla 105,70 dolara, Batı Teksas türü ham petrolün fiyatı da yüzde 0,5 yükselişle 92,90 dolara çıktı.

GÖZLER ENFLASYON VE İSTİHDAM VERİLERİNDE

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, gelecek faiz kararlarının ekonominin önceki adımlara verdiği tepkiye ve açıklanacak verilere bağlı olacağını söyledi. İş gücü piyasasının olası bir faiz artışını karşılayabilecek durumda göründüğünü belirtti.

Yatırımcılar bu hafta çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları verilerini ve cuma günkü istihdam raporunu izleyecek.

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