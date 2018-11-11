ABD Suudilerden desteğini çekiyor
Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği desteği geri çekmeye hazırlanıyor. ABD'nin Yemen'deki yakıt ikmal uçaklarını geri çekeceği öğrenildi.11 Kasım 2018 Pazar 16:30
ABD Yemen'de destek verdiği Suudi Arabistan önderliğinde koalisyona gönderdiği yakıt ikmal uçaklarını geri çekmeye hazırlanıyor.
Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon dün yaptığı açıklamada ABD'nin Yemen'de faaliyet gösteren yakıt ikmal uçaklarının geri çekileceği duyuruldu.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinin ardından ABD yönetimi yaptırımda bulunacağını açıklamıştı.
Aynı zamanda ABD Savunma Bakanı Mattis ve Dışişleri Bakanı Pompeo Yemen'deki savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini söylemişti.
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