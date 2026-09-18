ABD, Suudi Arabistan'a İslam Karşıtı, İsrail Yanlısı Büyükelçi atadı!

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler, bölgesel güvenlik dinamikleri ve küresel güç dengelerindeki değişimlerin etkisiyle hassas bir süreçten geçiyor. Washington yönetiminin, Teksas Temsilcisi Cumhuriyetçi Wesley Hunt’ı Riyad Büyükelçiliği görevine aday göstermesi, iki ülke arasındaki mevcut gerilimleri ve olası yeni anlaşmazlık başlıklarını yeniden gündeme taşıdı.

Kritik Atama ve Tartışmaların Odağındaki İsim

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan Büyükelçiliği için tercih ettiği Wesley Hunt, Kongre’deki sert çizgisi, İsrail’e olan açık ve güçlü desteği ile bilinen bir figür. Eski bir ordu subayı olan Hunt’ın bu kritik göreve getirilmesi, Beyaz Saray’ın Riyad’a yönelik diplomatik ve askeri baskıyı artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, İsrail yanlısı ve katı politik duruşuyla tanınan bir ismin Suudi Arabistan gibi stratejik bir ülkeye atanmasının, iki ülke arasındaki hassas dengeleri daha da zorlayabileceğine dikkat çekiyor.

Muhammed bin Selman’ın Çin ve Rusya Açılımının Bedeli mi?

Uluslararası ilişkiler uzmanları, Riyad yönetiminin son yıllarda Washington’a olan tek taraflı bağımlılığını azaltma hamlelerini yakından izliyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (MBS) öncülüğünde yürütülen çok boyutlu dış politika çerçevesinde;

Çin ile artan ekonomik ve stratejik ortaklıklar,

BRICS platformuna yönelim,

Enerji politikalarında Moskova ile (OPEC+ zemininde) kurulan yakın diyalog,

ABD derin devleti ve Kongre kanadında rahatsızlıkla karşılanıyordu.

Birçok analist, Washington’un Riyad’a yönelik son dönemdeki diplomatik hamlelerini ve sert politikalarını, Suudi Arabistan’ın Pekin ve Moskova ile geliştirdiği alternatif ittifak arayışlarına karşı bir “uyarı mesajı” veya jeopolitik bir baskı unsuru olarak yorumluyor.

Husilerle Temaslar ve Güvenlik Açmazı

Washington’un Yemen’deki Husilerle müzakere masasına oturması ve bölgesel aktörleri bypass eden anlaşma eğilimleri, Körfez’in güvenliğini doğrudan tehdit eden unsurlar arasında görülüyor. Suudi Arabistan’ın milli güvenliğini, enerji hatlarını ve sınır istikrarını hedef alan riskler karşısında ABD’nin izlediği ikircikli politika, Riyad-Washington hattındaki güven bunalımını derinleştiriyor.

Özetle; Husilerle yürütülen süreçlerin ardından Riyad’a ideolojik ve bölgesel hassasiyetleri göz ardı eden bir büyükelçinin atanması, iki müttefik arasındaki sorunların çözülmek bir yana, önümüzdeki süreçte daha da karmaşıklaşacağının sinyallerini veriyor.