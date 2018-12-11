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ABD Suudi Arabistan jetlerine yanlışlıkla bedava yakıt verdi

ABD'de yeni yayınlanan raporda, yakıt tankerlerinin Yemen'deki Suudi jetlerine yanlış hesaplama nedeniyle ücretsiz yakıt verdiği belirtildi.

11 Aralık 2018 Salı 10:42
ABD Suudi Arabistan jetlerine yanlışlıkla bedava yakıt verdi

Rapora göre milyonlarca dolar değerindeki jet yakıtı Yemen'de görev yapan Suudi uçaklarına hesaplama hatası sebebiyle verildi.

Raporda Pentagon'da görev yapan üst düzey bir yetkilinin, Yemen'de savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarına hesaplanan miktardan çok daha fazla yakıtın yanlışlıkla ücretsiz olarak sağlandığını belirttiği ifadelerine yer verildi.

On milyonlarca dolarlık yakıt verildi

Ücretsiz olarak verilen yakıtın değerinin on milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.

Konu hakkında açıklama yapan Pentogan sözcüsü bahsi geçen raporu doğruladı.

CENTCOM adına konuşan bir yetkili de savaş uçaklarına verilen yakıt miktarını hesaplamak için çalıştıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:42
  1. Suudi Arabistan
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  3. suudi jetleri

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