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ABD, Suudi Arabistan için özel savaş uçağı üretti!

ABD'li havacılık devi Boeing tarafından imal edilen 6 yeni F-15SA tipi savaş uçağı, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.

30 Temmuz 2019 Salı 17:17
ABD, Suudi Arabistan için özel savaş uçağı üretti!

ABD'li uçak üreticisi Boeing tarafından üretilen F-15SA tipi 6 savaş uçağı, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. ABD'den havalanan uçaklar, İngiltere'de Lakenheath Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'ne indi. Burada bir gece kalan uçuş ekibi, Suudi Arabistan'a gitmek üzere bugün yola çıktı. Uçakların iniş fotoğrafı, Dave Allen tarafından çekildi.

Suudi Arabistan’a özel

F-15SA uçakları, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri için özel geliştirildi. F-15 ailesinin en ileri modeli olarak adlandırılan uçaktan Suudi Arabistan toplam 84 adet sipariş vermişti. Bir pilot ve bir silah sistem subayı ile göreve çıkan uçak, APG-63V3 EASA radar, kablolu uçuş (fly by wire) kumanda sistemi, gelişmiş elektronik karşı tedbir sistemlerine ve özel ekranlara sahip.

F-15SA'da General Electric imalatı iki adet F-110- GE-129 motoru bulunuyor. Silahları arasında 2x AIM-120AMRAAM, 2x AIM-9X Sidewinder, 2x AGM-84 SLAM-ER, 2x AGM-88 HARM, 6x GBU-54/B Lazer JDAM ve 8 x GBU-39/B yer alıyor. 

(Kokpit Aero)

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:17
  1. ABD
  2. Suudi Arabistan
  3. F-15SA tipi 6 savaş uçağı
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