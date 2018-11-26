0553 313 94 23

ABD Suriye'yi bombaladı! Çok sayıda ölü var

ABD güçleri, Suriye'nin Deyr ez-Zor bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:01
ABD Suriye'yi bombaladı! Çok sayıda ölü var

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye’nin Deyr ez-Zor bölgesindeki Ebu-Hasan köyüne gerçekleştirdiği hava saldırısında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu Ikhbariya, "Uluslararası koalisyona ait hava kuvvetleri yeni suç işledi. Deyr ez-Zor bölgesinin Hacin kenti yakınlarındaki Ebu-Hasan köyüne hava saldırısı sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı var" diye aktardı.

Haberde, "Ölenlerin bedenleri halen enkazlar altında kalıyor" diye kaydedildi.

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun,Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesindeki Hacin kentine yönelik olarak cumartesi günü düzenlediği hava saldırısında 9'u çocuk 20 sivilin yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:01
  1. ABD
  2. Suriye
  3. DAEŞ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?
    1. Kağıthane AK Parti belediye başkan..
    2. "Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı" adlı..
    3. Türkiye ile Katar arasında dev iş..
    4. Tramvay, hatta giren özel halk..
    5. Edirne'de 253 mülteci yakalandı!
    6. Filistinli vekil 'Halide Cerrar'..
    7. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    8. AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan..
    9. Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü öldü
    10. Manisa'da öğrenci velilerinden okula..
    11. Edirne'de 253 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Putin'den gerilimi tırmandıracak karar!
    13. Konya'da evlat dehşeti! Annesini..
    14. Velittin Küçük kimdir?
    15. Sarıkamış şehitleri, harekatın 104...
    16. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite..
    17. Genelkurmay çatı davası
    18. GÜNCELLEME - İki oğlunu tabancayla..
    19. Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram..
    20. Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı