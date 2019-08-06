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ABD, Suriye'nin kuzeyine silah ve mühimmat yığıyor!

Esed rejimi haber ajansı SANA, ABD’nin Irak’tan Suriye’nin Haseke ilindeki Kamışlı şehrine silah ve mühimmat dolu onlarca araç geçirdiğini belirtti.

06 Ağustos 2019 Salı 22:23
ABD, Suriye'nin kuzeyine silah ve mühimmat yığıyor!

SANA’nın haberinde, “Kamışlı kentindeki yerel kaynakların yanı sıra, muhtelif medya organları, ABD’nin desteklediği ve yönlendirdiği ‘Demokratik Suriye Güçleri’ adıyla bilinen bölücü silahlı gruplara destek bağlamında, uluslararası koalisyon güçlerinin, yüklü miktarda silah ve mühimmat yüklü 200 büyük kamyonun Kamışlı kentine geçirdiğini aktardı” dendi.

Söz konusu araçların, Irak’ın kuzeyinden Kamışlı kentine açılan Simalka adlı geçitten geçirildiği ifade edilirken, tüm bunların, terör örgütü YPG ve DSG adlı bölücü silahlı gruplara destek bağlamında olduğunun altı çizildi. Haberde ayrıca “Bu bölücü güçlerin ‘Siyonist İsrail’ ile farklı alanlarda ilişkiler geliştirdiği' savunuldu.

ABD'nin gasp ettiği petrol için İsrailli şirketle anlaştılar

Ayrıca yaklaşık bir ay önce çıkan medya raporlarına işaret edilen haberde, terör örgütü DSG ve YPG’li bölücü grupların, ABD güçleri ile gasp ettikleri tüm petrol ürünlerinin İsrailli Kahana şirketi aracılığı ile satılmasını öngören bir anlaşma imzaladıkları ileri sürüldü.

 

 

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 22:23
  1. ABD
  2. Suriye
  3. terör örgütü YPG
  4. YPG/PKK
  5. Fırat'ın doğusuna operasyon
  6. terör örgütü DSG

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