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ABD "Suriye'den çekiliyoruz" dedi, İsraillilerin aklı çıktı!

Yapılan bir ankete göre, İsrail halkının dörtte üçü, ABD yönetiminin Suriye’den çekilme kararının İsrail çıkarlarını tehdit edeceğini düşünüyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:12
ABD "Suriye'den çekiliyoruz" dedi, İsraillilerin aklı çıktı!

İsrail Demokrasi Enstitüsü’nün aylık Piece Index raporunda düzenlediği ankete göre İsraillilerin dörtte üçü, ABD’nin askerlerini Suriye’den çekme kararının İsrail’in güvenliğini tehdit edeceği cevabını verdi.

Güvenlik için tehdit olarak görülüyor

Times Of Israel gazetesinin haberine göre, ankete katılan 600 İsrailli yetişkinin yüzde 58’i Trump’ın kararının İsrail’in güvenliğine zarar vereceğini düşünüyor.

Trump yönetiminin bu kararına, Yahudilerin yüzde 61’i endişeli yaklaşırken; İsrailli Araplar arasında bundan endişe duyanların oranı yüzde 41 dolayında gerçekleşti.ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay yaptığı sürpriz açıklamada, 2 bin Amerikan askerini Suriye’den çekeceğini açıklamıştı. Ancak zamanlama konusunda şu ana kadar kesin bir açıklama yapmadı.

Bununla birlikte İsrailli üst düzey yetkililer Amerika’nın bölgedeki eksikliğinin Tahran için bir fırsat oluşturacağı ve İran’ın bu sayede Irak, Suriye, Lübnan ve oradan da Akdeniz’e bir kara köprüsü kurabileceği endişesi yaşıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:12
  1. İsrail
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. ABD
  5. Times of Israel

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