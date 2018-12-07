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ABD, Suriye'de ölüm kustu! 30 sivil katledildi

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'nin doğusunda düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil katletti.

07 Aralık 2018 Cuma 22:27
ABD, Suriye'de ölüm kustu! 30 sivil katledildi

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'un Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kenti kırsalındaki Hecin kentine düzenlediği hava saldırılarında onlarca sivil yaşamını yitirdi.

Suriye'den haber aktarımı yapan kaynakların aktardığı bilgilere göre, ABD koalisyonunun Hecin kent merkezine iki gün içinde düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Onlarca sivil ABD hava saldırılarında öldürüldü

Euphrates Post tarafından aktarılan bilgiye göre, dün Hecin kent merkezine ABD koalisyonu tarafından düzenlenen saldırıda 5 kişilik bir ailenin tamamı yaşamını yitirdi.

Halen DAEŞ kontrolünde bulunan Hecin kent merkezine Çarşamba günü düzenlenen saldırılarda ise en az 25 sivil yaşamını yitirdi.

ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından hava ve kara desteği sağlanan terör örgütü YPG/PKK, geçtiğimiz 10 Eylül tarihinde Deyrizor kenti doğu kırsalında DAEŞ kontrolündeki bölgeye yönelik saldırı başlatmış ancak bu saldırı başarısız olmuştu.

ABD öncülüğündeki güçlerin başlattığı ikinci saldırı dalgasındaysa yoğun hava saldırılarıyla hedef alınan bölgede sivil katliamlarının yaşandığı aktarılıyor.

Bölgede yaşanan sivil ölümleriyle ilgili Birleşmiş Milletler tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada da sivillerin hedef alınmasının "endişe verici" olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Mepa News

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:27
  1. ABD koalisyonu
  2. Hecin
  3. Birleşmiş Milletler
  4. Deyrizor
  5. terör örgütü YPG/PKK
  6. ABD

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