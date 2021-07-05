  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomobil mandaya çarptı! Yaralılar var
OPEC Bakanlar Toplantısı iptal edildi
Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
Yunanistan itti! Yüzerek Kuşadası'na çıktılar
Dünya ABD şirketlerine siber saldırı! Fidye olarak bitcoin istediler
Dünya

ABD şirketlerine siber saldırı! Fidye olarak bitcoin istediler

ABD şirketlerinin büyük siber saldırıya uğramasının ardından, fidye yazılım çetesi, şirketlerin bilgilerine tekrar erişebilmesi için 70 milyon dolar değerinde bitcoin talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 20:23:00 -
ABD şirketlerine siber saldırı! Fidye olarak bitcoin istediler

ABD şirketlerinin büyük siber saldırıya uğramasının ardından, fidye yazılım çetesi, şirketlerin bilgilerine tekrar erişebilmesi için 70 milyon dolar değerinde bitcoin istedi.

Hindustan Times’ın haberine göre, 26 Haziran’da Florida merkezli bilişim firması Kaseya'ya siber saldırı düzenlediğini doğrulayan "REvil" adlı fidye yazılım çetesi, çaldığı bilgileri geri yüklemek için 70 milyon dolar değerinde fidye istedi.

Çete, Happy Blog adlı web sitesinde fidye talebini yayımlayarak, talebi kabul edilirse "bir saatten az bir süre içerisinde şirketlerin verilerine yeniden erişebileceğini" duyurdu.

Slovakya merkezli bilişim güvenlik şirketi ESET'in güvenlik araştırmaları raporuna göre, 10’dan fazla ülkenin siber saldırıdan etkilendiği kaydedildi.

ABD şirketlerinin, 26 Haziran’da geniş kapsamlı siber saldırıya uğradığı bildirilmişti.

Siber güvenlik firması Huntress Labs, yaklaşık 200 ABD şirketinin büyük fidye yazılım saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Firma, saldırının Florida merkezli bilişim firması Kaseya'yı hedef aldığını belirterek, siber saldırıyı Rusya bağlantılı "REvil" adlı fidye yazılım çetesinin gerçekleştirmiş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Kaseya da yaptığı açıklamada, "muhtemel bir saldırının" araştırıldığını ifade ederek, VSA yazılımı kullanan müşterilere, sunucularını hemen kapatması için çağrı yapmıştı.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA) da saldırıyı incelemek üzere harekete geçtiğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay