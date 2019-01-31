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ABD SİHA'sının düşme nedeni belli oldu

İncirlik'ten havalandıktan bir süre sonra düşen ABD SİHA'sının elektrik arızası nedeniyle düştüğü bildirildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:27
ABD SİHA'sının düşme nedeni belli oldu

Çarşamba günü ABD'de yayımlanan bir kaza soruşturma kurulu raporuna göre, 2017 yılında ABD'ye ait Predator'un (SİHA) İncirlik'ten havalandıktan kısa bir süre sonra elektrik arızası nedeniyle düştüğü bildirildi.
 
Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Merkezi Haber Alma Teşkilatı Tarafından kullanılan bir silahlı insansız hava aracı olan MQ-1B Predator'ün 2017 yılında İncirlik Hava Üssü'nden havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğü, buna neden olan arızanın araştırıldığı raporda çıkan sonuçta ise, kokpit verilerinin analiz edildiği ve bir elektrik kablosunun arıza yaptığı belirlendi.
 
Raporda, Predator'ü kalkış sırasında kontrol eden fırlatma ve kurtarma ekibi verdiği bilgilerde, "Herhangi bir şeyin ters gittiğine dair bir gösterge yoktu ve görevi başka bir ekibe devrettik. Ancak devir tesliminden 27 saniye sonra, Predator kendi kendine kapandı ve devir teslim ettiğimiz ekip tüm bilgileri kaybetti dedi."
 
Raporda, aracın düştüğü anda yanmaya başladığı, hava aracı dahil olmak üzere düşen alanda oluşan tahribat ve enkazın temizlenmesi de dahil olmak üzere kazanın ABD Hava Kuvvetleri'ne 5 buçuk milyon dolara mal olduğu bildirildi.

 

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:27
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