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Dünya ABD, sığınmacıları Meksika’da bekletme uygulamasına mahkeme kararıyla geri dönüyor
Dünya

ABD, sığınmacıları Meksika’da bekletme uygulamasına mahkeme kararıyla geri dönüyor

ABD yönetiminin haziran ayında uygulamadan kaldırdığı, sığınmacıların Meksika’da bekletilmesini öngören Göçmen Koruma Protokolü (MPP), mahkeme kararıyla hafta sonu yeniden uygulamaya girecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 09:12:00 -
ABD, sığınmacıları Meksika’da bekletme uygulamasına mahkeme kararıyla geri dönüyor

Donald Trump’ın başkanlığı döneminde uygulamaya konulan ve mevcut yönetimin sona erdirdiği protokol, sığınma başvuruları tamamlanmayan on binlerce Orta Amerikalı göçmenin Meksika’da beklemesini öngörüyor.

Göçmen Koruma Protokolü’nün 1 Haziran’da durdurulması üzerine Missouri ve Texas eyaletlerinin Biden yönetimine açtığı davada federal mahkeme, geçen hafta yönetimin protokolü “bazı faydalarını göz ardı ederek keyfi ve mantıksız biçimde” durdurduğu sonucuna varmıştı.

Mahkeme, yönetime protokolün yeniden başlatılması için bu hafta sonuna kadar süre tanımıştı.

Biden yönetiminin söz konusu kararı durdurmak amacıyla ABD 5’inci Temyiz Mahkemesine yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine protokolün yeniden devreye alınması için tanınan süre hafta sonu doluyor. ​​​​​​​

Protokol, sığınmacıları şiddete ve sağlıksız koşullara maruz bıraktığı gerekçesiyle Demokratlar ve göçmen hakları savunucuları tarafından eleştiriliyordu.

 

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