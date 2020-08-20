  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD Senatosunda ikinci Kovid-19 vakası
Aktüel

ABD Senatosunda ikinci Kovid-19 vakası

Yeniakit Publisher
2020-08-20 23:48:34 -
ABD Senatosunda ikinci Kovid-19 vakası

WASHINGTON (AA) - ABD'de Louisiana Senatörü Cumhuriyetçi Bill Cassidy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

ABD Senatosunda Kovid-19'a yakalandığı açıklanan ikinci senatör Cassidy, yazılı bir açıklama yaparak, testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Doktorların tavsiyelerine tamamen uyacağını ve kendini iki hafta karantinaya aldığını ifade eden ABD'li senatör, durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Martta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, "bu hastalığa yakalanan ilk senatör" olarak kayıtlara geçmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak
Ekonomi

Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerj..
Türkiye’ye gücü yetmedi soydaşlarımızı hedef aldı
Gündem

Türkiye’ye gücü yetmedi soydaşlarımızı hedef aldı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısında duramayacağını anlayan Yunanistan provokatif eylemlerine devam ediyor. Çeşitli bahanelerle Türk okull..
Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün
Dünya

Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Suriye il..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı