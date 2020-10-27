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Aktüel ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterdiği Amy Coney Barrett'i onayladı.
Aktüel

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterdiği Amy Coney Barrett'i onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 03:13:24 -
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterdiği Amy Coney Barrett'i onayladı.
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