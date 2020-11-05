ABD seçimlerine ilişkin Rusya'dan ilk açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, delege sayısı bakımından Demokrat Joe Biden’ın önde gittiği, fakat kritik eyaletlerde oy sayımının devam ettiği ABD seçimlerine ilişkin, netlik olmadığı için henüz bir yorum yapamayacaklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarihi seçime ilişkin açıklama yaptı.
Peskov oy sayımının tamamlanmamış olması nedeniyle ABD’de devam eden seçim yarışı hakkında yorum yapması istenince, şu anda ortaya çıkan sonuçların herhangi bir biçimde yorum yapmaya olanak vermediğini söyledi ve ekledi:
“Bu durumda durup neler olduğunun belirginlik kazanmasını beklemeyi tercih ediyoruz.”