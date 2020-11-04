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Dünya ABD seçimlerine ilişkin Ruhani'den açıklama
Dünya

ABD seçimlerine ilişkin Ruhani'den açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:34:00 -
ABD seçimlerine ilişkin Ruhani'den açıklama

Başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimleri ve ülkedeki ekonomik sorunlarla ilgili açıklama yaptı.

ABD'de iş başına gelecek yeni hükümetin izleyeceği politika ve yöntemin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Ruhani, "ABD'de kimin kazanacağı bizim için önemli değil. ABD'nin son seçimi birçok açıdan ibret vericiydi ve bunun detaylarına girmek istemiyorum. ABD yaptırımları bir kenara bırakıp saygı gösterirse bizim şartlarımız da değişir. Tehdit yerine ikram ve hürmet olursa şartlar farklı olur. Bizim için önemli olan ilkesel hareket, yöntem ve siyasettir. Şahıs ve partilerin bizim için önemi yoktur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yasalara uymasını, çok yönlü uluslararası anlaşmalara dönmesini ve İran halkına saygı göstermesini istediklerini kaydeden Ruhani, "ABD'de kim olursa olsun yaptırım uygulamak yerine saygı göstermesini istiyoruz. Ekonomiyle ilgili ABD' seçimlerinde kimin kazanacağından bağımsız olarak planlama yaptık. Petrol dışı ihracat ve üretime dayanarak hesap yaptık. ABD geçmişten ders alır ve farklı bir yol izlemesi gerektiğini anlarsa çok iyidir." diye konuştu.

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Yorumlar

432

50 milyon birinci ırk türk domuzu iranda olduğu sürece iranı yönettikleri sürece safevi azeri türk domuz mollaları iranda bölgesel küresel hiçbir alanda hiçbir değişiklik beklemeyin ne zamanki 50 milyon iran türk domuzu daimi olarak diğer türk ülkelerine gider işte o zaman kalıcı iranda bölgesel küresel ebedi değişiklik kıyametkadar olur yoksa iran hiçbir türlü felaketlerden yecüc mecüc türkler yüzünden kurtulamaz özellikle azeri türk domuzları yüzünden
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