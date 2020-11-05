ABD seçimlerde çuvalladı

Amerika rüyası koca bir yalanmış. Kendilerini demokrasinin beşiği olarak gören ABD, bir seçimi bile doğru dürüst beceremedi.. 59’uncu başkanlık seçiminde oy verme işlemleri tamamlanıp sandıkların açılmasıyla birlikte gerginlik ve kaos da had safhaya ulaştı. Başa baş geçen seçimlerde küreselcilerin adayı Joe Biden ve rakibi mevcut Başkan Donald Trump cephesinde şaibe iddiaları havada uçuştu.

Seçim ABD'yi ikiye böldü

Henüz hiçbir şey belli değilken Trump’ın, “Açık ara farkla kazandık ama seçimi bizden çalmaya çalışıyorlar” açıklaması, CNN’in “Biden kazanıyor” haberleri kafaları iyice karıştırdı. ABD’deki karmaşayı Akit’e değerlendiren uzmanlar, hangi taraf galip gelirse gelsin ülkenin kaosa sürükleneceğini söylediler.

Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, seçim sürecinin uzamasının karışıklık oluşturacağını, en ciddi neticelerin ekonomide görüleceğini belirtti.

Sokaklar karışabilir

İnaç, şunları dile getirdi: “Seçim sonuçlarının uzaması ve belirsizliğini koruması ciddi bir kargaşaya yol açacaktır. Kim kazanırsa kazansın ABD için problemli bir dönem başlayacaktır. En çok problem siyahilerle ilgili olacaktır. Göçmenlere ve siyahilere karşı Trump’ın ciddi bir husumeti var. Ama bu Amerika’nın dayandığı temele ve varoluşuna aykırıdır. Biden’in kazanması durumunda da benzer şeyler olacaktır. Bu da sokak hareketlerinin başlayabileceğini hissettiriyor. Trump’tan işaret aldığı zaman ortalığı karıştıracak kesimlerin varlığı da biliniyor.”

Demokrasi yerlerde

Demokrasi buhranına dikkati çeken Prof. İnaç, “ABD seçimleri yalnızca ABD’den ibaret değil, dünyayı etkileyecek bir süreçtir. Amerikan demokrasisinin bu kadar ayaklar altına alınması, çiğnenmesi ve seçim sürecindeki pespayelik, dünyadaki demokrasi için de tehdit olarak algılanmalıdır” şeklinde konuştu. Seçim sürecinin uzamasının ABD ekonomisine olumsuz etkileri olacağını belirten İnaç, şöyle devam etti: “Yatırımcı ürkek olur. İstikrarın olmadığı veya geleceğini görmediği yere yatırım yapmaz. Dolayısıyla bu belirsizliklerin olduğu müddetçe ABD’ye yönelik yatırımlarda sıkıntı çekilecektir. Ancak iki başkan adayı da ‘benim geleceğim mi yoksa Amerika’nın geleceği mi önemli’ kaygısıyla hareket etmiyor.”

Dünyayı da etkileyecek

ABD’deki krizin yeni dünya nizamını şekillendireceğine vurgu yapan İnaç, şunları söyledi, “Bu seçim dönemi bir kez daha gösterecektir ki; Soğuk Savaş döneminde kurulan iki kutuplu dünya sona ermiştir. O kurumlar da tamamen ortadan kalkmıştır ve meşruiyetleri kalmamıştır. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ‘dünya 5’ten büyüktür.’ Dolayısıyla dünyaya yeni bir düzen ve yeni bir kurumsal yapı hakim olmalıdır. Bu sorunları en müşahhas gördüğümüz yer de bizzat bu durumun mimarı olan Amerika’dır. Sorunlar devam edecektir ama bu kaostan kısa veya orta vadede yeni bir düzenin çıkacağına inanıyorum.”

Üçüncü dünya ülkesi gibi

Akit’e konuşan Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, ABD’deki seçim manzarasının üçüncü dünya ülkeleri benzeri seviyeyi gösterdiğine değindi. Akgül, şunları ifade etti: “Daha önce Türkiye’de gördüğümüz manzaralar şimdi Amerika’da beliriyor. Onların ifadeleriyle ikinci ve üçüncü dünya ülkelerindeki seçim döneminde bile yaşanmayan hadiseler şu an ABD’de yaşanıyor. Kepenklerin tahtalarla kapatıldığı, toplumun karşıt görüşlülerine saldıracakmış gibi tetikte olduğu, tarafların karşı cepheye itiraz için fırsat kolladığı bir seçim sürecini bugün ABD’de görmekteyiz. Karşılıklı şaibe suçlamaları ise kesinlikle iki tarafın da elinden geldiği kadar sandıklara müdahale ettiğini gösteriyor.”

Yalancı demokrasi

Amerika’daki demokrasi anlayışını eleştiren Ahmet Akgül, şöyle devam etti: “Aslında yalancı ve göstermelik bir demokrasinin bu ülkede var olduğunu görüyoruz. Muhtemelen seçim sonrasında sokaklar da karışacaktır. Daha önce Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerin seçim sonuçlarına müdahale eden, milletin takdirini bir yana bırakıp kendileriyle diyalogda olan isimler üzerinden ‘iradeye saygı’ şeklinde bazı ülkelerin seçim işlerine karışan Amerika’nın hiç de sağlıklı bir seçim yapamadığı ortaya çıkmıştır. Bu manzara Amerikan seçimlerinin hakkıyla yapılmadığını göstermektedir.”

Algül, Trump’ın da Biden’in de seçilmesinin İslam coğrafyası için hayırlı olmayacağını, Cumhuriyetçilerin de Demokratların da ana politikalarının sömürü ve baskı üzerine kurulduğunu sözlerine ekledi.