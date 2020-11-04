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Dünya ABD seçimini kim kazandı? ABD seçim sonuçları son dakika!
Dünya

ABD seçimini kim kazandı? ABD seçim sonuçları son dakika!

Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında çekişmeli mücadelelere sahne olan ABD başkalık seçim sonuçları son dakika tüm dünyada merak ediliyor. Salıncak 8 eyaletten en önemlilerinden lan Forıda’da Trump kazandı. ABD seçim sonuçlarına göre Trump'ın kazanması bekleniyor. İşte ABD seçim sonuçları oy oranları, delege sayısı, Temsilciler Meclisi üyeleri, Senato üyeleri.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 07:08:00 - 2020-11-04 07:16:24

ABD'de yeni başkanın yanı sıra Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 üyesi de seçilecek

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti. Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı.

ABD seçimini kim kazandı?

Vermont'ta ise yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.  Bu sonuçla Trump, Kentucky'de 8 delegeyi, Biden ise Vermont'ta 3 delegeyi hanesine yazdırdı.  ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor. ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump Mississippi, Demokrat Joe Biden ise Massachusetts eyaletini kazandı.

Salıncak 8 eyaletten en önemlilerinden lan Forıda’da Trump kazandı. ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden, New York eyaletinde kazandı. Washington DC'yi Demokrat Joe Biden, Arkansas eyaletini ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Biden, Connecticut'ta 7, Colorado'da 9, Washington DC'de 3 delege kazanırken, Trump ise Arkansas'ta 6 delegeyi hanesine yazdırmış oldu. 

ABD Temsilciler Meclisi seçim sonuçları

ABD Temsilciler Meclisi sonuçlarına bakıldığında şuanda Demokratlar 97, Cumhuriyetciler ise 130 Temsilciler Meclisinde sandalyeye sahip. Kesin sonuçlar bu akşam netleşmesi bekleniyor.

 

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