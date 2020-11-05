ABD seçim sonucu ne oldu? ABD’de kim kazandı?

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) son yılların en kritik ve en çekişmeli seçimleri olarak 59. başkanlık seçimleri tarihe geçti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden’ın yarıştığı başkanlık seçiminde henüz kazanan belli olmadı. ABD seçim sistemi, ülkemizdekinden çok farklı. Oy oranlarıyla seçimin kazanılmadığı ABD başkanlık seçiminde eyaletlerden elde edilen delege sayısına göre adaylardan biri ABD’nin yeni başkanı olmakta. Demokrat aday Biden ve Cumhuriyetçi aday Trump, Beyaz Saray’da ABD başkanı koltuğuna oturmak için 270 delegeye sahip olmaları gerekmektedir.

Trump ne kadar oy aldı? Biden ne kadar oy aldı? ABD seçim sonuçları

ABD seçim sonuçları son dakika olarak takip edilmekte. ABD başkan olmak için adaylardan biri 270 delegeye ulaşması durumunda ABD seçimini kazanmış sayılmakta. Sayımların devam ettiği ABD’de şuana kadar Demokrat aday Biden 238, Cumhuriyetçi aday Trump 213 delegeye sahip. ABD’de başkanlık seçimini kazanılmasında kritik öneme sahip salıncak denilen eyaletler söz konusu. Bu eyaletleri kazanan adayın ABD’nin yeni başkanı olacak.

ABD Senato seçim sonucu

ABD seçim sonucu resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti. Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisinde 48 koltuğa sahip olurken Demokratlar 46 sandalyeye sahip.

Temsilciler Meclisi seçim sonucu

Temsilciler Meclisi seçim sonucuna bakıldığında Demokratlar çoğunlukta. Demokratların Temsilciler Meclisinde 204 sandalyeye sahip olurken, Cumhuriyetçiler ise 190 sandalye kazanabildi.

ABD’de kim kazandı?

ABD başkanı kim oldu? Michigan, Pennsyvania, Georgia kritik salıncak eyaletlerin başında gelmekte. Son tabloya göre; Demokrat Joe Biden'ın başkan olma ihtimali daha yüksek görülüyor. Wisconsin ve Michigan'da tablo değişmezse, altı delegenin bulunduğu Nevada'yı kazanması halinde Biden'ın başkanlığa uzanan yolu açılacak. Joe Biden 264 delege sayısına ulaşılırken, Donald Trump 214'te kalmış durumda. 270 delegeye ulaşan ABD'nin 59'uncu başkanı olarak Beyaz Saray'a gidecek.

ABD senato seçim sonucu

ABD Temsilciler Meclisi seçim sonucu