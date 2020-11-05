  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD seçim sonucu ne oldu? ABD’de kim kazandı?
Dünya

ABD seçim sonucu ne oldu? ABD’de kim kazandı?

ABD başkanı kim oldu? ABD seçim sonuçları son dakika haberleri merak ediliyor. ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki başkanlık yarış bıçak sırtında devam ediyor. Oy oranlarının çokluğuyla değil eyaletlerden kazanılan delege sayısına göre başkanlık seçimlerin kazanıldığı ABD seçim sonuçlarına göre, ABD’de kim kazandı? Sorusu da dünyada olduğu gibi Türkiye’de de merak ediliyor. Biden kazandı mı? Trump kaybetti mi? İşte ABD seçim sonuçları son dakika haberleri.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 08:40:00 - 2020-11-05 08:46:02
ABD seçim sonucu ne oldu? ABD’de kim kazandı?

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) son yılların en kritik ve en çekişmeli seçimleri olarak 59. başkanlık seçimleri tarihe geçti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden’ın yarıştığı başkanlık seçiminde henüz kazanan belli olmadı. ABD seçim sistemi, ülkemizdekinden çok farklı. Oy oranlarıyla seçimin kazanılmadığı ABD başkanlık seçiminde eyaletlerden elde edilen delege sayısına göre adaylardan biri ABD’nin yeni başkanı olmakta. Demokrat aday Biden ve Cumhuriyetçi aday Trump, Beyaz Saray’da ABD başkanı koltuğuna oturmak için 270 delegeye sahip olmaları gerekmektedir. 

Trump ne kadar oy aldı? Biden ne kadar oy aldı? ABD seçim sonuçları

ABD seçim sonuçları son dakika olarak takip edilmekte. ABD başkan olmak için adaylardan biri 270 delegeye ulaşması durumunda ABD seçimini kazanmış sayılmakta. Sayımların devam ettiği ABD’de şuana kadar Demokrat aday Biden 238, Cumhuriyetçi aday Trump 213 delegeye sahip. ABD’de başkanlık seçimini kazanılmasında kritik öneme sahip salıncak denilen eyaletler söz konusu. Bu eyaletleri kazanan adayın ABD’nin yeni başkanı olacak.

ABD Senato seçim sonucu

ABD seçim sonucu resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti. Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisinde 48 koltuğa sahip olurken Demokratlar 46 sandalyeye sahip.

Temsilciler Meclisi seçim sonucu

Temsilciler Meclisi seçim sonucuna bakıldığında Demokratlar çoğunlukta. Demokratların Temsilciler Meclisinde 204 sandalyeye sahip olurken, Cumhuriyetçiler ise 190 sandalye kazanabildi.

ABD’de kim kazandı?

ABD başkanı kim oldu? Michigan, Pennsyvania, Georgia kritik salıncak eyaletlerin başında gelmekte. Son tabloya göre; Demokrat Joe Biden'ın başkan olma ihtimali daha yüksek görülüyor. Wisconsin ve Michigan'da tablo değişmezse, altı delegenin bulunduğu Nevada'yı kazanması halinde Biden'ın başkanlığa uzanan yolu açılacak.  Joe Biden 264 delege sayısına ulaşılırken, Donald Trump 214'te kalmış durumda. 270 delegeye ulaşan ABD'nin 59'uncu başkanı olarak Beyaz Saray'a gidecek.

ABD senato seçim sonucu

ABD Temsilciler Meclisi seçim sonucu

  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!
Gündem

Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekl..
Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı
Dünya

Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin 2018 yılında Türk polisi tarafından paketlenip Avusturya'ya teslim ed..
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Trump mı, Biden mi?' sorusuna cevap
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Trump mı, Biden mi?' sorusuna cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de mevcut başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimini değerl..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay