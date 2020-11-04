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Dünya ABD seçim sonuçları belli oldu mu?
Dünya

ABD seçim sonuçları belli oldu mu?

ABD seçim sonuçları belli oldu mu? sorusu son dakika tüm dünyanın izlediği ABD başkanlık seçimleri ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birisi. ABD'de 46. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden Vermont, Cumhuriyetçi Donald Trump arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Peki, oylar sayıldı mı? ABD yeni başkanı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:37:00 - 2020-11-04 17:40:17
ABD seçim sonuçları belli oldu mu?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanını seçiyor. ABD seçim sonuçları, kim kazandı Trump mı, Biden mi önde? Son dakika eyalet delege sayıları kaç, yeni ABD başkanı kim oldu? soruları herkes tarafından merak ediliyor. Peki, ABD başkanlık seçimlerinde son durum nedir?

ABD seçim sonuçları belli oldu mu?

ABD seçim sonuçları henüz belli olmadı. Donal Trupm ile Joe Biden arasında çekişmeli olarak süren seçimde Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti. Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı. Vermont'ta ise yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu. Bu sonuçla Trump, Kentucky'de 8 delegeyi, Biden ise Vermont'ta 3 delegeyi hanesine yazdırdı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, West Virginia eyaletinde rakibi Biden'i yendi. Trump, 2016 yılında da West Virginia eyaletinde rakibi Hillary Clinton'ı yenmişti. West Virginia'yı kazanan son Demokrat 1996'da Bill Clinton olmuştu.

Öte yandan Demokrat aday Biden, Washington DC'de 3, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7, California'da 55, Arizona'da 11, Maine'den 3, Hawaii'den 4, Minnesota'dan 10 ve Nebraska'dan 1 delegeyi aldı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

 

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