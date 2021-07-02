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Dünya ABD Savunma Bakanlığı duyurdu! Komutada değişiklik
Dünya

ABD Savunma Bakanlığı duyurdu! Komutada değişiklik

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Bakan Lloyd Austin'in ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanlığı görevinin Merkez Kuvvetler Komutanı'na devredilmesini onayladığını ve Amerikan askerlerinin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü boşalttığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 23:22:00 -
ABD Savunma Bakanlığı duyurdu! Komutada değişiklik

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Bakan Lloyd Austin'in ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanlığı görevinin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı'na devredilmesini onayladığını ve Amerikan askerlerinin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü boşalttığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında Kirby, çekilme sürecinin planlandığı şeklinde sürdüğünü ve çekilmenin Ağustos sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Kirby, "Devam eden geri çekilme sürecimizin bir parçası olarak, Bakan bugün Afganistan'daki misyonumuzun komuta yetkisini General (Austin) Miller'dan (CENTCOM Komutanı) Orgeneral Kenneth Frank McKenzie'ye devretme planını onayladı. İlerleyen günlerde bu devrin yürürlüğe girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

McKenzie'nin, Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin komutanı olarak mevcut tüm yetkileri elinde tutacağını kaydeden Kirby, "McKenzie, ABD'yi Afganistan'dan kaynaklanan tehditlerden korumak için ihtiyaç duyulan tüm terörle mücadele operasyonlarının yürütülmesi üzerinde yetki kullanmaya devam edecek ve geri çekilmemiz sona erdiğinde Afgan güçlerine lojistik, mali ve teknik destek için seçenekler geliştirme çabalarımıza öncülük edecek." dedi.

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de konuşlu askerlerinin Tuğamiral Peter Vaishali komutasında Afganistan İleri Birliği adlı yeni bir birlik altında olacağını belirten Kirby, Afganistan Savunma Güvenlik İşbirliği Yönetim Karargahı'nın ise Katar'da Tuğgeneral Curtis Buzzard komutasında olacağını dile getirdi.

Kirby, "Bugün Bagram Hava Üssü'nün Afganistan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetlerine devri, geri çekilme sürecimizdeki kilit kilometre taşlarından biridir." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

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defolun gidin alçaklar siyahileride hiç yoktan kendinize benzettiz
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