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ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den küstah Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin küstah açıklamalarda bulundu. Esper, Suriye'de yaşanan olaylardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

15 Ekim 2019 Salı 20:14
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den küstah Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter'da paylaşımlarda bulundu.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile uluslararası toplumun muhalefeti ve tekrarladığı uyarılarına rağmen Suriye'nin kuzeyine tek taraflı işgal emri verdi" diyen Esper şöyle devam etti:

"Bu, geniş çaplı can kayıpları, sığınmacılar, yıkım, emniyetsizlik ve ABD askeri güçlerine büyüyen tehditle sonuçlandı."

"Türkiye'nin sorumsuz eylemleri nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde ABD güçlerinin karşılaştığı risk kabul edilemez bir düzeye ulaşmıştır. Aynı zamanda daha geniş çaplı bir çatışmanın içine çekilme riskiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın talimatıyla Savunma Bakanlığı ABD askeri personelini Suriye'nin kuzeyinden planlı şekilde çekmektedir. "

"Türkiye'nin tek taraflı eylemi sorumsuz ve düşüncesizce. IŞİD'in potansiyel dirilişi, olası savaş suçları ve büyüyen insani kriz dahil sonuçlarının tüm sorumluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aittir."

"Gelecek hafta ziyaret edeceğim NATO'da diğer müttefiklerimize Türkiye'nin bu berbat eylemlerine karşı kolektif ve bireysel diplomatik ve ekonomik önlemler almaları için baskı yapmayı planlıyorum.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 20:14
  1. NATO
  2. Türkiye
  3. Mark Esper
  4. Suriye
  5. Barış Pınarı Harekatı

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