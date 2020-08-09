  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD Savunma Bakanı Esper: "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5 binin altına düşüreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-09 06:16:47 -
ABD Savunma Bakanı Esper: "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5 binin altına düşüreceğiz"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kasım sonuna kadar ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşereceklerini açıkladı.

Esper, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5 binin altına düşüreceğiz." ifadesini kullandı.

Söz konusu plan hakkında Pentagon yetkililerinin Kongreyi bilgilendireceğini belirten Esper, "ABD'nin, Afganistan'dan çıkarken kendisine yönelik bir terör tehditi olmadığını garantiye alması gerekir." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ağustos'ta Axios'a verdiği mülakatta, ABD'nin Afganistan'dan büyük oranda çekildiğini vurgulayarak, yakın zamanda buradaki asker sayısının 8 bine düşeceğini bildirmişti.

Trump, "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Seçim gününe kadar buradaki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek." ifadesini kullanırken çekilme sürecine ilişkin net bir tarih vermekten kaçınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj
Medya

Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalında, başörtülü bir kadın üzerinden sapkın LGBT’lerin propagandası yapıldı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bittiğini düşünmüştüm, yanılmışım
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bittiğini düşünmüştüm, yanılmışım

İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'yle ilgili köşe yazısına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam 3 yıldır Çeş..
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti: Allah ıslah etsin
Gündem

Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti: Allah ıslah etsin

Kocaeli'de görevli hemşire Elif Topuz Arıl, ölümcül koronavirüs şüphesi ile hastaneye getirilen yaşlı bir hastanın, yakını tarafından "Alın ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı