ABD savaş uçakları bölgede! Türk Hava Kuvvetleri gerekli adımı attı
ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına, Türk Hava Kuvvetleri tarafından havada yakıt ikmali yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan ikmalin görüntülerini yayınladı.
Ayrıca yapılan açıklamada "Joint Protected Entry Exercise kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi." ifadeleri kullanıldı.