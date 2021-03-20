  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD savaş uçakları bölgede! Türk Hava Kuvvetleri gerekli adımı attı
Gündem

ABD savaş uçakları bölgede! Türk Hava Kuvvetleri gerekli adımı attı

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına, Türk Hava Kuvvetleri tarafından havada yakıt ikmali yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 19:55:00 -

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan ikmalin görüntülerini yayınladı.

Ayrıca yapılan açıklamada "Joint Protected Entry Exercise kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın 9 Şubat'taki yazısı dikkat çekti
Ekonomi

Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın 9 Şubat'taki yazısı dikkat çekti

Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, 9 şubatta kaleme aldığı yazısında 'Yüksek f..
Canlı yayında HDP kavgası! Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ağzının payını aldı!
Gündem

Canlı yayında HDP kavgası! Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ağzının payını aldı!

Habertürk ekranlarında, Prof.Dr. Yaşar Hacısalihoğlu HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam'a canlı yayında ağzını..
Asya ülkesinden Türkiye kararı
Dünya

Asya ülkesinden Türkiye kararı

Asya ülkesi Özbekistan, geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye ile imzalanan Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay