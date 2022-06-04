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Dünya ABD savaş uçağı çakıldı
Dünya

ABD savaş uçağı çakıldı

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait F/A-18E Super Hornet savaş uçağı Kaliforniya'da düştü. Uçağın pilotu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 10:38:00 -
ABD savaş uçağı çakıldı

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait F/A-18E Super Hornet savaş uçağının Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

ABC7 televizyonunun verdiği habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Lemoore hava üssünden kalkan uçak Kaliforniya'nın San Bernardino bölgesinde düştü. Adı açıklanmaya pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçağın düşme sebebi araştırılıyor.

AP’nin haberinde, uçağın düştüğü yerde kimsenin zarar görmediği kaydedildi.

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