"ABD savaş gemisinin Lübnan'a demir atması siyasi bir mesaj"

BEYRUT (AA) - ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Holzhall Richard, "ABD savaş gemisi USS RAMAGE'nin Beyrut Limanı'na demir atması siyasi bir mesaj niteliği taşıyor." ifadesini kullandı.

LBC Lübnan Televizyonu'nun verdiği habere göre, ABD savaş gemisi USS RAMAGE dün akşam saatlerinde Beyrut Limanı'na demirledi.

ABD Donanması 5. Filo Komutanı James Malloy ile Lübnanlı bazı bakan ve milletvekillerinin gemide görüştüğü vurgulandı.

Büyükelçi Richard yaptığı açıklamada, "ABD savaş gemisinin Lübnan'a demir atmasının siyasi bir mesaj niteliği taşıdığını" belirterek, ancak bu mesajın içeriği ya da muhatabıyla ilgili bilgi vermedi.

Lübnan silahlı kuvvetleriyle yapılan iş birliğinin sadece Washington'un sunduğu yardımlarla sınırlı olmadığına işaret eden Richard, söz konusu geminin gelişinin iki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştığı boyutu gösterdiğini kaydetti.



