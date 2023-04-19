  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD savaş gemisi suya indirilirken başka gemiye çarptı!
Gündem

ABD savaş gemisi suya indirilirken başka gemiye çarptı!

Yeniakit Publisher
2023-04-19 13:50:00 -

ABD'de yeni bir savaş gemisi, suya indirildiği sırada kendisini çeken gemiye çarptı. Savaş gemisinin beşik gibi sallandığı ve dalgaların yükseldiği anlar kameralara yansıdı.

ABD'nin "Kıyı muharebe gemisi" sınıfı savaş gemisi USS Cleveland suya inerken kazanın eşiğinden döndü.

Kutlama için tersane etrafına toplanan kalabalığın yüreği ağzına geldi. Olay, ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana geldi. İnşaatı tamamlanan savaş gemisi, törenle suya indirildi.

SAVAŞ GEMİSİNİN BEŞİK GİBİ SALLANDIĞI ANLAR KAMERADA

Dev gemi, kızaktan indirmek için kendisini çeken diğer geminin üzerine doğru düştü. Geminin suya inmesi, dev dalgalara yol açtı. Savaş gemisinden yeterince uzaklaşamayan çekici gemi, dalgaların içinde adeta kayboldu. Savaş gemisiyse, bir beşik gibi sallandı. Olay sonrası gemilerin ne kadar hasar gördüğü bilinmiyor.

Ancak kazanın eşiğinden dönülmesi sonrası, kızakla kaydırma yönteminde alınması gereken güvenlik önlemleri ve bu yöntemin riskleri tartışma konusu oldu. Bir gemiyi kızaktan kaydırılarak suya indirme yöntemi, su seviyesinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılıyor.

Rusya muhalif ismi kışkırtıcı buldu: İngiltere, ABD ve Kanada'yı 'iç işlerine müdahale etmekle' suçladı, bakanlığa çağırdı!
Rusya muhalif ismi kışkırtıcı buldu: İngiltere, ABD ve Kanada'yı 'iç işlerine müdahale etmekle' suçladı, bakanlığa çağırdı!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya muhalif ismi kışkırtıcı buldu: İngiltere, ABD ve Kanada'yı 'iç işlerine müdahale etmekle' suçladı, bakanlığa çağırdı!

BM'den ABD'ye nota
BM'den ABD'ye nota

Dünya

BM'den ABD'ye nota

Son dönemde Ukrayna savaşıyla ilgili görüş ayrılığı yaşan ABD ve Brezilya'dan üst düzey temas
Son dönemde Ukrayna savaşıyla ilgili görüş ayrılığı yaşan ABD ve Brezilya'dan üst düzey temas

Dünya

Son dönemde Ukrayna savaşıyla ilgili görüş ayrılığı yaşan ABD ve Brezilya'dan üst düzey temas

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23