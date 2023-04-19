ABD savaş gemisi suya indirilirken başka gemiye çarptı!

ABD'nin "Kıyı muharebe gemisi" sınıfı savaş gemisi USS Cleveland suya inerken kazanın eşiğinden döndü.

Kutlama için tersane etrafına toplanan kalabalığın yüreği ağzına geldi. Olay, ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana geldi. İnşaatı tamamlanan savaş gemisi, törenle suya indirildi.

SAVAŞ GEMİSİNİN BEŞİK GİBİ SALLANDIĞI ANLAR KAMERADA

Dev gemi, kızaktan indirmek için kendisini çeken diğer geminin üzerine doğru düştü. Geminin suya inmesi, dev dalgalara yol açtı. Savaş gemisinden yeterince uzaklaşamayan çekici gemi, dalgaların içinde adeta kayboldu. Savaş gemisiyse, bir beşik gibi sallandı. Olay sonrası gemilerin ne kadar hasar gördüğü bilinmiyor.

Ancak kazanın eşiğinden dönülmesi sonrası, kızakla kaydırma yönteminde alınması gereken güvenlik önlemleri ve bu yöntemin riskleri tartışma konusu oldu. Bir gemiyi kızaktan kaydırılarak suya indirme yöntemi, su seviyesinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılıyor.