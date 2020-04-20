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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait 'USS Porter',isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

2020-04-20 21:55:00 -
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 16.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerinin güvertede olması dikkat çekti.

Savaş gemisinin boğazdan geçişine güvenlik nedeniyle iki Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

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