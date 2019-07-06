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ABD sallanıyor! 1400 artçı sarsıntının ardından bir şiddetli deprem daha

ABD'nin California eyaletinde önceki gün meydana gelen 6,4 şiddetindeki depremin ardından bu sabah da 6,9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:18
ABD sallanıyor! 1400 artçı sarsıntının ardından bir şiddetli deprem daha

ABD şiddetli depremlerle sarsılıyor. Californiya eyaletinde önceki gün gerçekleşen 6,4 şiddetindeki depremin ardından bu gece de 6,9 şiddetinde bir şiddetli depremin daha yaşandığı bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde önceki gün gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9 şiddetinde deprem meydana geldi.

1400'den fazla artçı

Öte yandan önceki gün gerçekleşen 6,4 şiddetindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Los Angeles kentinin 240 kilometre kuzeyinde, merkez üssü Ridgecrest yakınları olan deprem, bölgede hasarlara yol açarken artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California eyaletindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Acil durum ilan edildi

Yetkililer artçıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, yollarda çatlaklar, su ve gaz borularında ise hasarlar oluştu.

Hasarın yoğun olarak yaşandığı Ridgecrest kentinde ise acil durum ilan edildi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:18
  1. Los Angeles
  2. Ridgecrest
  3. California eyaleti
  4. ABD
  5. deprem
  6. artçı sarsıntı

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