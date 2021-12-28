ABD-Rusya görüşmesinin tarihi belli oldu

ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek ve Ukrayna konusunda güvenlik görüşmelerini ele alacak zirvenin yeni yıl tatilinden sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus bir gazetecinin YouTube kanalında yaptığı açıklamada ABD ile gerçekleştirilecek görüşmelerin Rusyadaki yeni yıl tatilinden sonra gerçekleştirileceğini açıkladı. Buna göre zirvenin 10 Ocakta gerçekleşmesi bekleniyor.

Reutersın haberine göre Lavrov, "Bu konuda herhangi bir ültimatom vermiyoruz. Fakat Batının belli belirsiz vaatlerde bulunacağı ve yine bizi aldatacağı müzakereler de istemiyoruz" dedi.

ABD istihbarat yetkilileri, Rusyanın Ukrayna sınırına 100 bin asker yığdığını iddia etmişti.

Rusya ise iddiaları reddederek bunun Rusyafobi olduğunu açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Batıyı Avrupadaki gerilimi tırmandırmakla suçlamış ve Rusyanın herhangi bir saldırganlığa gerektiği kadar yanıt vereceğini ve ordusunu daha da geliştirebileceğini söylemişti.