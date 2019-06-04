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ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor

ABD, Bulgaristan'a 1 milyar 673 milyon dolar değerinde 8 F-16 Block 70/72 versiyonu savaş uçağı satışını onayladı.

04 Haziran 2019 Salı 10:19
ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının Bulgaristan'a 1 milyar 673 milyon değerinde 8 F-16 Block 70/72 tipi savaş uçağı satışına onay verdiği bildirildi.

ABD Savunma, Güvenlik ve İş Birliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, muhtemel dış askeri satış kapsamında Bulgaristan hükümetine tahmini 1 milyar 673 milyon dolar değerinde F-16C/D Block 70/72 serisi savaş uçağı ve destek elemanları satışına onay verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bulgaristan'ın F-16 savaş uçaklarının V (Viper) serisi olarak da bilinen ve en güncel yazılımlarla donatılmış F-16/C ve D Block 70/72 serisinden 8 adet satın alma talebinde bulunduğu kaydedildi.

Uçakların yanı sıra yedek motor, elektronik harp sistemleri ve mühimmat gibi destek unsurlarının da satışa dahil olduğu belirtildi.

NATO sistemleriyle ortak çalışabilirlik sağlayacak

Ajansın açıklamasında, "Teklif edilen satış, Bulgaristan'a hava sahasını koruma, bölgesel güvenlik ve ABD ile NATO sistemleri ile ortak çalışabilirlik kabiliyeti sağlayacak." ifadesine yer verildi.

Bulgaristan'ın şu anda hava sahasındaki devriyeler konusunda ABD ve İngiltere'den destek aldığı belirtilen açıklamada, "Bulgaristan, bu F-16'ları ve ilgili idame ve eğitim paketini alarak artık hava sahasını ve sınırlarını kendisi savunabilecek." ifadeleri dikkat çekti.

Açıklamada, bu satış için ek bir ABD hükümeti yüklenicisinin bu anlaşmaya müdahil olmayıp doğrudan Lockheed Martin'in yüklenici olacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:19
  1. F-16 Block 70/72 tipi savaş uçağı
  2. bulgaristan

YORUM YAZ

  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 1 sa önce
    Şeytani histerikligin basit görünümü altında yatan mentalite kendi olgusunun olgunluğunu taşır ki bu Trumpun kendi kimliğidir.Temsiliyet kabiliyetini egosuna amaç edinip,kullanmıştır, turmp için son derece normal bir davranış olup; kendi siyasi kimliğinin de nüanslarını içinde barındırır.Hiç bir ülke arka bahçesinde istemediği (otun) ve stratejilerine ters düşen hegemonyaların (bitmesini) oluşmasını istemez.ABD dünyada izlediği,kabulunede ters açıdan baktığı oluşumların dünyada tek hamisi olduğundan olsa gerek kendisini Dünya Cografyasi uzerinde(aç tavuk kendini darı ambarında görür misali) şartsız soz sahibi olduğu zannediyor.kovboy mantalitesi devamlı siyasi arenada kendi egosunu dayatarak kabullenilmesini şeytani bir histerikle arzulamakta olup ;her türlü siyasi aktörü menfati gereği yok saymaktadır.bu Trumpun yaratığı etik olmıyan siyasi nezaketsizlik Trumpun yetişme tarzının ve siyasi bilgisinin şuur altına yansıyan tartışılmaz üst kimliğidir. Huy halini(gelmiş) almıştır.kesinlikle iktidarda kaldığı sürece kendi zeka grupları içinde şahin muhamelesi görüp,yozlik katsayısı artmış olacaktır. Aman dikkat ABD 'ülkelerin milli kimlikleri üzerinden rant devsirmeye alışık bir ülke olduğundan sömürge mentalitesini kuresel ekonomi çarkıklarını işleterek gerçekleştir.Bu zorunlu uydu tabiliginin başka modelidir ki her türlüsünden bağımsızlık kavramına terstir ve hür doğmuş hür yaşamış bir millet olarak bize tarihi misyonumuz açısından da uymaz bunun en Iyi anlatımı (anlatımida)S-400 lerin alımından geçer milli savunma konseptine ileri teknolojilerle entegre edilmesi ise milli bekârmız ve varlığımız için onur kaynağıdır. ABD nin milli kimlikler üzerinden rant devşirmesi en amiyane tabiriyle aşağılık bir barbarlıktır. ABD NIN ortadoğuda irani hedef alan siyasi açılımı ırak takı eski baas ve suriyedeki simdiki esat yönetiminin katliamlarindan daha tehlikeli bir senaryoya imza atmasi cok tehlikeli gelişmeleri doğurur ki;Bu ABD NIN hedeflerinin çok büyük olasılıkla sapmasına neden olan ve tüm dünyayı icine alan kaotik ortamı doğurur. ABD güdümündeki kendilerini dev aynasında gören körfez deki o malum devletçikler ABD askerlerini lejyoner sistemiyle ülke savunmasına katarak çakma motifiyle ABD NIN ortadoğuda devam eden eyaletleri olarak sisteme entegre edilmişlerdir dahası kirilgan emirliklerinin statüleri abd nin o bolgedeki girişeceği Macerayala bire bir ilintili olup ; dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayi gerektiren bir istikbal olgusunun tehlikesini de tasimaktadir.Dolayısıyla son ,söz, ses özgür iradeleri olan tam bağımsız körfez ve ortadoğu ki ülkelerin (!)değil..ABD NIN oluşacaktır. yani :spatuladaki harci karan baris yanlısı iran suren ise abd olacaktir.ABD nin başındaki zatın amacı zaafını ve egolarını paranoyak bir şekilde iran ve körfez üzerinden ticaret,petrol ve paraya dönüştürerek ABD ekonomisine devamlı akan musluk misali gelir irad etmek,kendiside çok iyi biliyorki körfez ve ortadoğu batağından çıkamayacağını dolayısıyla gayrı meşru kimliğigi ile aba altından sopa gösterek göz korkutup,daha cok nemalamanin HESAPI içinde.Oda biliyorki elin oğlunun armut toplamadığını.CIne yönelik yaptırımları cinin Sanayi ve teknoloji casusluğunadan ziyade uzak doğunun o bölgesinde ve diğer alanlardaki gücünü çin kaptırmış olmasidirki; AMERIKAN DERIN DEVLETI TARAFINDAN SON DERECE RAHATSIZLIK VERICI OLARAK ADLEDILIP ANLAMLADIRILMISTIR. ABDnin dünya barisina katkısı anlaşma ve uzlaşma mantığından geçmesi kendi egosu ve mantalitesi olan kovboy mantığına ve onun hamisi olan teksas ruhuna koşulsuz hizmet etmesi yani at,kovboy, kement ilişkisiyle ilintili olup izlediği siyet acısıylayda kıratın çiftesi pek olur öğretisinden veiatnmdan beri hatırlamamış olmaması ipek yolu ticaret medeniyetinin bir parçası olan iran ve cin akabindede rusya ve kuzey kore bu hatırlatmayı en iyi şekilde yapmak için can siperhane bir şekilde üstün silahlarıyla abd yi bu coğrafyaya bekliyorlar olacağından kimsenin zerre kadar şüphesi dahi olmasın bu kaotik ortamın yarayacağı kaos islam topraklarından eskiyalikla yaralanan zorba ,zalim israilin sonunu da getir.Bu medeniyet temsilcileri bugünkü medeniyet tarzı ile tüm güç dengesini bu kovboy mantığı 'na dayalı güçler dengesi üzerine kurduğu dış siyasetini barıştan uzak zorbalıkla dayatma,ötekileştirme ,beriketlestirme ve ayrimlastirmayla idame ettiğini, edeceğini zanederek ecelinin de senaryolar ını tarih sayfalarına yazdığının+yazabileceginin farkında değil dolayısıyla aymaz bir şekilde güç tutkusu ve sarhoşluğu içinde kaderinin girdabında tarihin karanlık sayfasına geçemeye dun dende daha yakın. Malum, ABD potansiyel haydut kimliği ile yaptığına jandarmalık diyorsada bunun hur vicdanlardaki adı barbarlık ve yamyamliktir.cunku kendi milli kimliğinde bu vardır.Bu kimlik derin devletinin kendi kimliğidir.yani sonunda yakala yut ve ye olan asaglik prensibiyle çalışır. Turmp kişilik vasıflarıyla agresif yoğun psiko analizi dipte kendinden ve ideallerinden başka dünya kabul etmeyen zorba,ABD nin yahudi demokrasisinin faşist zavallı diktatorudur insanlik erdeminde kafa tasicilik zihniyeti olan zorba,kimliksiz bir kimlik olarak amerikan değerlerini ve mantalitesini koşulsuz egolarıyla şekillendiren, sorgulayarak biçimlendirerek ayaklar altına alan psikolojide psiko analize yeni terimlerle kanalize olacak biri olarak dünya tarihinde bu terimle anılacak ve yargılanacak biri.sorgusuz mo...on mentalitesi ve deger yargisi gercek dunyadan ve insanlik degerlerinden izafi bir soyutlukla uzakta,amerikanin muhafazekaliginin ve katoliginin yeni değer yargısı olarak nihayet baltayi tasa vurdu.
  • AsabiAsabi1 sa önce
    Bulgarları kazıklamışlar

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