ABD resmen açıkladı: YPG/PKK ile devriye yapıyoruz

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG mevzilerine yönelik top atışlarının ardından ABD güçleri YPG/PKK ile birlikte ortak devriye görevine başladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Pentagon'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Albay Manning, "Cuma günü ABD kuvvetleri, (PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri) SDG'li ortaklarımızla Suriye'nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladı" ifadesini kullandı.

"Bölgenin güvenliği..."

Suriye'de tüm tarafların IŞİD'in yenilmesine odaklanması gerektiğini savunan Manning, "Bu spesifik devriyeler için düzenlemiş bir takvim veya düzenlilik söz konusu değil; bu devriyeler bize, YPG/SDG ortaklarımıza ve Türkiye'ye bölgenin güvenliğini sağlama imkanı tanıyacaktır" şeklinde konuştu.

Sözcü, Türk ve Amerikan askerlerinin Münbiç bölgesinde ortak devriyelere başladığını ve bu devriyelerin DAEŞ'i kalıcı bir şekilde yenme hedefine odaklanmalarını sağlayacağını söyledi.