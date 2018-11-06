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ABD resmen açıkladı: YPG/PKK ile devriye yapıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG/PKK ile birlikte yaptığı devriye sonrası resmi açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, "SDG'li ortaklarımızla Suriye'nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladık" dedi.

06 Kasım 2018 Salı 18:21
ABD resmen açıkladı: YPG/PKK ile devriye yapıyoruz

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG mevzilerine yönelik top atışlarının ardından ABD güçleri YPG/PKK ile birlikte ortak devriye görevine başladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Pentagon'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Albay Manning, "Cuma günü ABD kuvvetleri, (PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri) SDG'li ortaklarımızla Suriye'nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladı" ifadesini kullandı.

"Bölgenin güvenliği..."

Suriye'de tüm tarafların IŞİD'in yenilmesine odaklanması gerektiğini savunan Manning, "Bu spesifik devriyeler için düzenlemiş bir takvim veya düzenlilik söz konusu değil; bu devriyeler bize, YPG/SDG ortaklarımıza ve Türkiye'ye bölgenin güvenliğini sağlama imkanı tanıyacaktır" şeklinde konuştu.

Sözcü, Türk ve Amerikan askerlerinin Münbiç bölgesinde ortak devriyelere başladığını ve bu devriyelerin DAEŞ'i kalıcı bir şekilde yenme hedefine odaklanmalarını sağlayacağını söyledi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 18:21
  1. Ypg
  2. ABD

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  • SerhatSerhat23 dk önce
    Hepi topu 2000 kişisiniz. Onları bizden ne kadar koruyabilirsiniz ki?
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