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ABD PYD'ye yine silah gönderdi

Türkiye’nin Suriye sınırında, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde, geçtiğimiz günlerde başlayan askeri hareketlilik artarak sürüyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:10
ABD PYD'ye yine silah gönderdi

Nusaybin sınırında bulunan YPG/PKK kontrolündeki Kamışlı'ya inişe geçen ABD'ye ait kargo uçağı bu şekilde görüntülendi. Uçağın PKK/YPG'ye silah ve malzeme taşıdığı öngörülüyor. Hava hareketliliği gün boyu devam etti.

2 Nisan’da Kamışlı kentinden Münbiç'e TIR'larla yapılan askeri sevkiyatın ardından bugün de hem havadan hem de karadan bir sevkiyat gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Kamışlı Havaalanına inen askeri bir uçağın bir süre sonra tekrar havalandığı görüldü. Bu arada kara yolunda da hareketlilik vardı. Onlarca yakıt tankerinin Münbiç'e doğru hareket halinde olduğu gözlemlendi.

Nusaybin ilçesinden çıplak gözle görünen sevkiyatların ABD ordusuna ait olduğu tahmin edilirken, yakıt tankerlerinin üzerindeki “Berlin” yazısı ise dikkat çekti.

ABD'nin hava ve karadan terör örgütü PYD/PKK'ya silah sevkiyatı devam ediyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:10
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