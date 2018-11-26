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ABD polisinden göçmenlere gazlı müdahale!

ABD polisi, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak sınırdaki duvarı geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:56
ABD polisinden göçmenlere gazlı müdahale!

ABD'nin Kaliforniya eyaleti sınırındaki Meksika kenti Tijuana’da bulunan bir grup göçmen, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri protesto gösterisi sırasında iki ülke arasındaki metal duvarı geçmeye çalıştı.

Olaylar nedeniyle ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, sınırı yaya geçişlerine iki yönlü kapatırken güvenlik güçleri duvarı aşmaya çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Meksika televizyonlarından Milenio'da yayınlanan görüntülerde metal duvara tırmananların yanı sıra bazı göstericilerin duvarından altından geçmeye çalıştıkları görüldü.

ABD polisinin göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından, duvarı aşmayı başaran göstericiler geri dönmek zorunda kaldı. Özellikle göstericiler arasındaki kadınların fenalaştığı müdahalede gazdan etkilenen bir göçmen çocuğun da nefes almakta zorluk yaşadığı görüldü.

ABD polisi bir anda müdahale etti

ABD güvenlik güçlerinin varlığının arttığı olayların ardından bölge üzerinde bir helikopterin uçuş yaptığı göze çarptı. Milenio'nun bölgedeki muhabiri ise sakin başlayan protestoda göçmenlerin bir anda duvara tırmanmaya başladığını ardından ABD polisinin müdahalesinin geldiğini aktardı.

Muhabirin konuştuğu göçmenlerden biri ise "Trump'un duvarının önündeyiz bakalım ne olacak? Geçersek devam ederiz yoksa geri döneriz." ifadelerini kullandı. Polisin müdahalesinin kendilerini korkuttuğunu belirten göçmen, buna karşın 3 haftadır barışçıl bir şekilde yolda olduklarını ve ülkelerinde iş olmadığını hatırlattı.

Diğer bir göçmen ise, "Ya kazanacağız ya da burada öleceğiz çünkü ülkemizde zaten yıllardır çile çekiyoruz." dedi. Bu arada olaylar ilgili açıklama yapan Tijuana kenti yetkililerinden Alfonso Navarrete Prida, olayın 3-4 kişi tarafından kışkırtıldığını bildiklerini aktardı ve bu tür hadiselerin göçmenlerin zararına olduğunu belirtti.

Trump, göçmen politikalarını  'yakala ve tutukla' olarak açıklamıştı

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun şehirde aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan yaklaşık 7 bin kişilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde politikamız 'Yakala ve tutukla' şeklindedir." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:56
  1. Kaliforniya
  2. ABD
  3. Meksikalı göçmenler

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