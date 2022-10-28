ABD polisi şüpheliye kurşun yağdırdı

ABD’nin Illinois Eyaleti’ne bağlı Decatur şehrinde 12 Ekim’de gerçekleşen silahlı çatışmada, polis araçlarındaki ve üniformalarındaki kameraların kaydettiği görüntüler, basına verildi. Polis memurları, kenara çektikleri araçta arama yaparken, Siyahi olduğu ifade edilen şüpheli, bir anda silahına davrandı ve polis memurlarına ateş açtı.

Şüpheli öldü

Decatur Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Jamontey Neal adlı şüphelinin olay yerinde birçok kurşunla vurularak öldüğünü belirtti. Polis memuru Çavuş Timothy Wittmer ve Memur Austin Bowman, çatışmada yaralandı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polisler yaralandı

Çavuş Timothy Wittmer, karnından yaralandı ancak kurşun hiçbir hayati organa zarar vermeden vücudunu delip geçti. Memur Austin Bowman ise elinden, ayağından ve sırtından vuruldu.

Çavuş Timothy Wittmer, başını sıyıran kurşunun ardından yağmurdan ıslanan kaldırıma düştü, üç defa vuruldu. Tutukluk yapan tabancasını düzeltip şüphelinin açtığı ateşe karşılık verdi. Polis memurunun ölümden kıl payı kurtulduğu ve üç polis memurunun toplamda iki şarjörden fazla kurşun ateşlediği çatışma anına ilişkin soruşturma başlatıldı.