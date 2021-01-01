ABD polisi durdurup öldürdü

Olay, siyahi Amerikalı George Floyd’un kentte mayısta gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu ölmesi üzerine ülke geneline yayılan protesto gösterilerinin yeniden alevlenmesi endişelerine neden oldu.



Minneapolis Polis Departmanının Şefi Medaria Arradondo, görgü tanıklarının “ilk ateş edenin araçtaki adam olduğu” yönünde ifade verdiğini, memurlarının üzerlerindeki kameraların olay sırasında açık olduğunu ve kayıtların kamuoyuna gösterileceğini belirterek, gerginliği yatıştırmaya çalıştı.



Protestolar başladı



Polis Sözcüsü John Elder, olayın, bir zanlıyı ararken polisin yaptığı trafik çevirmesi sırasında meydana geldiğini bildirdi. Elder, polisin vurduğu adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini, araçtaki kadının yara almadığını, polis memurlarından da yaralanan olmadığını aktardı. Olaydan sonra onlarca kişinin olay yerinde toplandığı, bazılarının da polise tepki gösterdiği belirtildi.



Olay yerinin, 25 Mayıs’ta öldürülen Floyd’un polis şiddetine maruz kaldığı sokağa yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisi de paylaşıldı.