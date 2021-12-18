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Dünya ABD panikledi! O ülkenin hava güçleri bizi geçecek
Dünya

ABD panikledi! O ülkenin hava güçleri bizi geçecek

ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuna ilişkin yıllık raporuna göre, Halk Kurtuluş Ordusu Donanması ve Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri artık bölgedeki en büyük havacılık gücünü oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 14:21:00 -
ABD panikledi! O ülkenin hava güçleri bizi geçecek

ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuna ilişkin yıllık raporuna göre, Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) ve Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF) artık bölgedeki en büyük havacılık gücünü ve dünyanın en büyük üçüncü havacılık gücünü oluşturuyor.

Son zamanlarda Çin'in ne kadar savaş uçağı olduğuna dair yapılan tahminlere bir yenisi eklendi.

ABD'nin tahminine göre, Çin'in hava kuvvetleri ve donanması şu anda yaklaşık 2 bin 800 uçak kullanıyor ve bunlardan 2 bin 250'ü savaş uçağı.

Bu rakamlara göre Çin; bölgedeki en büyük, dünyada ise en büyük üçüncü hava gücü konumunda. Pentagon, Çin'in bu gücünün Batı hava kuvvetlerini hızla yakalaması anlamına geldiğini ifade ediyor.

 

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlere göre Çin'in geliştirilmekte olan daha fazla gizli uçağı olduğu söyleniyor.

Bunlar arasında nükleer kapasiteli bir gizli bombardıman uçağı bulunduğu da belirtildi. PLAAF'ın en büyük başarısının ise, beşinci nesil hayalet avcı uçağı J-20 "Mighty Dragon" olduğu ifade edildi.

 

 

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