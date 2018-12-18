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ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler

Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonu öncesi Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin kuzeyinde bulunan varlıklarının bütün noktaların koordinatlarını TSK'ya bildirdi.

18 Aralık 2018 Salı 15:38
ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri operasyonda hazırlıklar tamamlandı. Sınır bölgesine konuşlanan Mehmetçik Ankara'dan gelecek harekat emrini beklemeye geçti. Fırat'ın doğusu operasyonunu değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar önemli bilgiler paylaştı.   

Ağar, bölgede daha önce yer alan ABD bayraklarının artık dalgalanmadığına dikkat çekti.   

SURİYE PEŞMERGELERİNİN DURUMU  

Abdullah Ağar, bölgede Suriye peşmergelerinin varlığına dikkat çekerek, "Suriye peşmergelerini ABD tarafından Türkiye'nin olası harekatını engellemek üzere kullanılmak istendiğine dair fotoğraf var" dedi.   

"Peşmergelerin, ABD ve SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın bilgisi dahilinde sınırı geçtiğini" söyleyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Washington merkezli Atlantik Konseyi'ndeki konuşmasında dikkat çeken Ağar, "YPG/PKK'lılar da Suriye peşmergelerini Suriye'ye sokmamaya çalıştığı görülüyor" ifadelerini kullandı.  

"Zaman kazanmaya yönelik proje..." 

Çetiner Çetin de Suriye peşmergelerinin bölgedeki varlığına ilişkin olarak, "Türkiye'yi oyalayarak 3-4 ay süre kazanmaya çalışacaklar. 3-4 aylık zaman içinde Suriye'de anayasa hazırlık süreci var. Suriye'nin kuzeyinde 7 ayrı kantondan oluşan Ayn İsa merkezli federal bölge oluşturulması söz konusu. Bu zaman kazanmaya yönelik projeye dönüşürse Türkiye geç kalabilir. Böyle bir zaman dilimini iyi değerlendiremezse Rusya da destek verebilir. PKK'nın ana yapıyı oluşturacak yapı sıkıntı oluşturacaktır" dedi.   

"Yeni operasyon farklı konsept"  

Fırat'ın doğusu operasyonuyla bölgedeki yapının nasıl şekilleneceği hakkında konuşan Ağar, "Fırat'ın doğusundaki yapının gelecekte nasıl şekilleneceğine ilişkin formüle ihtiyaç var. YPG/PKK'ya dair Türkiye'nin hassasiyeti var. Burada yerel yönetim unsurlarıyla ilişki Suriye'yi de etkileyecek. Burada mesele PYD'nin silahlı varlığı değil; yönlendirilmesi, yönetilmesiyle ilgili problem var" diye konuştu.   

"Yeni operasyon alanı çok farklı bir konsept olacak" diyen Çetiner Çetin de, "Zeytin Dalı ve Afrin'den farklı olacak. Sahada Kürtler var, Sünni Araplar var. Bu konuda Türkiye'nin çok net projeksiyonlar oluşturması gerekecek" ifadelerini kullandı.   

"ABD koordinatları paylaştı"

ABD'nin bölgedeki varlıklarının koordinatlarını dün akşam Türkiye ile paylaştığı bilgisini veren Çetiner Çetin şunları söyledi.

"Sincar'ın vurulması önemliydi. Sincar ikinci bir Kandil oldu ama Sincar Suriye'nin kuzeyindeki lojistik hattın koordinasyon merkezi. Sincar örgüt için önemli bir nokta. ABD'liler dün akşam itibariyle Suriye'nin kuzeyindeki varlıklarının yer aldığı bütün noktaların tam bir koordinatını TSK'ya ve Türkiye'ye bildirdi. ABD'nin bu operasyonu ne kadar ciddiye aldığını görüyoruz."   

İki kritik nokta

Fırat'ın doğusu operasyonunda Tel Abyad ve Kobani bölgelerinin önemine dikkat çeken Çetiner Çetin, "Tel Abyad bölgesi, Arap nüfusunun yüzde 70'inin bulunduğu bir yer. Psikolojik olarak PKK/PYD'nin elinde bulunan toprakları ikiye bölüyorsunuz. Buranın PKK/PYD'nin elinden çıkması durumunda Suriye'deki pozisyonu 2013'te pozisyonuna dönecek. Kobani bölgesi de psikolojik olarak önemli. Batının eliyle Kobani PKK elinde destana dönüştürülmeye çalışıldı. Bu nokta da kontrol altına alındıktan sonra PKK'nın Suriye serüveni gerileyecektir" dedi.   

Türk ve ABD askerlerinin karşı karşıya gelme ihtimali

Düzenlenecek operasyonda Türk ve ABD askerlerinin karşı karşıya gelme ihtimaline ilişkin olarak Abdullah Ağar, "Sahada iki taraf da istemezse Türkiye ve ABD askerleri karşı karşıya kalmaz. ABD tarafından himaye edilen YPG/PKK fotoğrafı bu harekatla değişebilir. Eğer değişmezse burada garnizon devlet kurulmuş olur" dedi.     

(Habertürk)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:38
  1. Ankara
  2. Abdullah Ağar
  3. YPG/PKK
  4. James Jeffrey
  5. Çetiner Çetin

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  • uyan tcuyan tc13 dk önce
    yahudi pi.i abd ye hiiiççç güvenmeyin kalleştir bunlar. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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